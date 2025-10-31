Le rappeur Orelsan se produira au château de Chambord en 2026

Alors que le nouvel album du rappeur caennais sortira le 7 novembre, ouvrira le même jour la billetterie de son concert annoncé au château de Chambord, en juin 2026.

Un cadre d'exception pour un artiste dont la réputation n'est plus à faire. Le rappeur caennais Orelsan, artiste incontournable de la scène urbaine française récompensé par douze Victoires de la musique, se produira en concert au château de Chambord en juin 2026, a annoncé l'organisateur de l'événement, AZ Prod.

«Nous sommes ravis qu'il ait accepté immédiatement notre proposition», s'est réjoui le directeur d'AZ Prod, Julien Lavergne, auprès de l'AFP. La prestation musicale interviendra dans le cadre de la cinquième édition de l'événement musical Chambord Live. L'artiste de 43 ans succède ainsi à Sting en 2022, Imagine Dragons en 2023, David Guetta en 2024, et aux Black Eyed Peas en 2025.

un cinquième album dans la foulée

Rappeur, auteur, compositeur et réalisateur français originaire de Caen, Orelsan, dont le nouvel album, le cinquième, intitulé «La fuite en avant» sortira le 7 novembre dans les bacs, va par ailleurs débuter en janvier une tournée qui doit s'achever par dix concerts à l'Accor Arena à Paris en décembre 2026.

«Orelsan dépasse les codes du rap pour toucher un public bien plus large, multigénérationnel. Des enfants viendront avec leurs parents et cela a pesé dans notre décision de le programmer», a justifié Julien Lavergne. Figure monumentale de la Renaissance, le château de Chambord est inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1981.

Pour se procurer des places, il faudra attendre le 7 novembre à midi, heure d'ouverture de la billetterie sur le site de l'événement, ainsi que dans les points de vente habituels.