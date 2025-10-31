«Nouvelle École» : auditions, invités de prestige... Tout savoir sur la quatrième saison du concours

Disponible sur Netflix depuis ce vendredi, la quatrième saison de Nouvelle École a connu de nombreux changements. Le célèbre rappeur SCH formera son équipe et affrontera celle de SDM pour une confrontation inédite.

De grands changements pour la saison 4 de Nouvelle École. De retour sur Netflix pour une nouvelle édition ce vendredi 31 octobre, la célèbre émission consacrée aux nouveaux talents du rap français s'est grandement diversifiée.

Depuis le lancement de Nouvelle École, le jury était toujours composé d'un trio (Shay, SCH et Niska pour les deux premières saisons, puis Aya Nakamura, SCH et SDM lors de la dernière édition). Cette année le format change considérablement.

Depuis le départ de la célèbre interprète de «Djadja», acté depuis l'été 2024, Netflix a délaissé l'idée d'avoir un trio. Pour la première fois, SDM et SCH se feront face dans un «versus». Les deux rappeurs formeront leurs équipes et tenteront d'amener l'une de leurs pépites jusqu'au bout pour succéder à Fresh la Peufra, Yuz Boy ou encore Youssef Swatt's, et ainsi remporter les 100.000 euros promis au vainqueur.

Que la guerre commence.



Oxmo Puccino, Aya Nakamura, Oli... Une ribambelle d'invités

Comme c'est le cas depuis 2022, les deux figures majeures de cette saison 4, SCH et SDM, seront accompagnés de plusieurs autres artistes français. Et ce, dès le début du programme puisque lors des traditionnelles auditions, le célèbre rappeur marseillais sera épaulé par Vald et la révélation féminine sacrée aux Flammes, Theodora. De son côté, celui que l'on surnomme «Ocho» pourra compter sur les conseils de Ronisia et Naza.

Lors de ces auditions, qui se produisent souvent dans des lieux ou situations soumises à l'adrénaline, les candidats doivent se démarquer pour tenter d'intégrer une équipe. Cette première étape passée, l'aventure parisienne peut enfin démarrer.

Et quoi de mieux qu'une nouvelle épreuve pour les lancer dans le grand bain. Face à un jury composé de l'expérimenté Rim'k et du technicien Oli, un candidat de chaque équipe s'affronte dans un «face-à-face». Un point est marqué par le vainqueur de chaque duel, l'équipe perdante se retrouve contrainte de se séparer de deux de ses membres.

Les nouveautés s'enchaînent ensuite. Si l'épreuve des cypher a toujours été présente dans Nouvelle École, cette fois, le public sera jury. Après avoir enregistré le freestyle en studio avec le gratin des beatmaker, Geo on the track pour l'équipe de SCH et Dany Synthé pour celle de SDM, les deux cypher sont publiés sur Spotify. Le nombre d'écoutes sera juge. Même conséquence pour l'équipe perdante : dire adieu à deux de ses membres.

Seulement cinq candidats par équipe seront encore en course pour dénicher les fameux 100K (100.000 euros). Il sera enfin l'heure de l'épreuve phare : les battles. Cette dernière a déjà donné lieu à des moments culte, notamment lorsque Fresh a sorti son fameux «Allez dehors» à son concurrent et ami Houssbad, sans oublier la performance marquante de AMK lors de la précédente saison.

Au cours du programme, d'autres invités participeront à Nouvelle École, les rappeurs Guy2Bezbar, Keblack, mais aussi l'un des pilliers du rap français Oxmo Puccino, ou encore Merveille et Le Juiice, deux jeunes artistes féminines en pleine ascension. Aya Nakamura, membre du trio de jurys lors de la précédente saison, fera aussi son apparition dans le programme.

Pour l'heure, seuls les quatre premiers épisodes sont disponibles, il faudra s'armer de patience pour visionner les trois prochains, disponibles à partir du 7 novembre. Netflix diffusera la finale le 14 novembre.