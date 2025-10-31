«Oui, nous sommes déjà allés sur la Lune… Six fois» : la réponse de la Nasa à Kim Kardashian et sa théorie du complot

Dans l'épisode de sa série à succès «Les Kardashians» du jeudi 30 octobre, Kim Kardashian, en pleine discussion avec la comédienne Sarah Paulson, a remis en cause l'existence de l'alunissage de 1969. La Nasa, par l'intermédiaire de son administrateur Sean Duffy, lui a répondu.

Une discussion lunaire. Attirée par les théories complotistes, Kim Kardashian a remis une pièce dans la machine. Lors de l'épisode de jeudi de sa série à succès «Les Kardashians», qui relate sa trépidante vie de famille, la mégastar américaine a tenté de convaincre la comédienne de 50 ans Sarah Paulson que l'alunissage de 1969 n'avait jamais eu lieu.

«À un moment dans une interview, la journaliste demande à Buzz Aldrin : "Quel a été le moment le plus effrayant ?". Et l'astronaute lui répond : "Il n'y a pas eu de moment effrayant, parce que ça ne s'est pas produit. Ça aurait pu être effrayant, mais ça ne l'a pas été, parce que ça ne s'est pas produit"», a raconté la demi-soeur aînée de Kendall et Kylie Jenner, pour justifier son avis.

Outre ces propos, la milliardaire a avancé d'autres arguments allant dans le sens de l'inusable théorie du complot de la mission Apollo 11. «Pourquoi Buzz Aldrin dit-il que cela ne s'est pas produit ? Il n'y a pas de gravité sur la Lune, alors pourquoi le drapeau flotte-t-il ? Les chaussures qu'ils ont exposées au musée et qu'ils ont portées sur la Lune ont une empreinte différente de celle des photos. Pourquoi n'y a-t-il pas d'étoiles ?», a-t-elle avancé.

La Nasa lui répond

L'agence spatiale américaine n'est pas restée de marbre face à de tels propos. Sur son compte X, Sean Duffy, administrateur par intérim de la Nasa, lui a alors répondu.

Yes, @KimKardashian, we’ve been to the Moon before… 6 times!



And even better: @NASAArtemis is going back under the leadership of @POTUS.



We won the last space race and we will win this one too 🇺🇸🚀



🎥: Hulu pic.twitter.com/CkexEEPFSv — NASA Acting Administrator Sean Duffy (@SecDuffyNASA) October 30, 2025

«Oui, Kim Kardashian, nous sommes allés sur la Lune... 6 fois !», a-t-il d'abord rétorqué, avant d'ajouter : «Et encore mieux, le programme Artemis de la Nasa y retournera sous la direction de Donald Trump. Nous avons gagné la dernière course à l'espace et nous gagnerons celle-ci aussi».

En commentaire de ce post X, Kim Kardashian n'est pas restée muette. «Attendez... Qu'est-ce qu'on sait sur 3l/Atlas ?», a-t-elle demandé. Cette comète interstellaire a d'abord intrigué, avant d'avoir fait l'objet de théories conspirationnistes sur TikTok. Certains internautes lui trouvent notamment des origines extraterrestres ou pensent qu'elle représente une menace pour la Terre, alors que les experts assurent le contraire.

Selon la BBC, M. Duffy a ensuite invité la Californienne au Centre spatial Kennedy pour le prochain lancement de la mission Artemis vers la Lune. Une invitation laissée, pour l'heure, sans réponse.