Tir mortel sur le tournage du film «Rust» : le fournisseur d'armes à feu poursuit Alec Baldwin et les producteurs

Quatre ans après la mort de Halyna Hutchins sur le tournage de Rust, le fournisseur d’armes du film poursuit Alec Baldwin et les producteurs. Il les accuse d’avoir violé les règles de sécurité et ruiné sa réputation, relançant la bataille judiciaire autour du drame.

Quatre ans après le drame, la blessure morale reste à vif. Après la mort de la directrice de la photographie du film «Rust», Halyna Hutchins, touchée par un coup de feu accidentel tiré par l'acteur Alec Baldwin, et une première série de décisions devant les tribunaux, c'est désormais le fournisseur d'armes à feu du film qui poursuit le comédien américain en justice, demandant une indemnisation et des dommages-intérêts punitifs, relate People.

Seth Kenney et sa société, PDQ Arm & Prop, qui fournit des pistolets et accessoires aux productions cinématographiques, ont ainsi déposé une plainte le 22 octobre dernier au Nouveau-Mexique (État américain où s'est déroulé l'accident mortel) pour fausse interprétation, transformation, enrichissement injuste et ingérence délictuelle.

«dommages financiers flagrants» et «traumatismes émotionnels»

D'après le fournisseur d'armes, les producteurs du western, incluant Alec Baldwin, aujourd'hui âgé de 67 ans, ont abusé de la propriété locative de la société, et n'ont pas remis de paiement pour celle-ci. Ils auraient par ailleurs réduit les raccourcis aux réglementations de sécurité et «conspiré pour lancer une campagne de diffamation de bouc émissaire» contre l'entreprise, selon la plainte.

«Les armes à feu de Kenney louées était en bon état de fonctionnement», écrit encore le plaignant, qui précise que les objets belliqueux ont été fournis à la production du film «selon les dispositions des directives et des pratiques de sécurité strictes ; et étant entendu que [les producteurs] observeraient et se conformeraient aux lois locales, étatiques et fédérales».

Les personnes impliquées dans l'incident de «Rust» «ont violé le contrat de location en permettant le chargement, la dissimulation illégale et le déchargement d'un coup de munitions réelles», allègue la plainte. En outre, la plainte évoque les «dommages financiers flagrants et des traumatismes émotionnels» causés à Kenney à la suite du drame, générant «des pertes financières ruineuses, des atteintes à la réputation au sein de la communauté cinématographique et du grand public, une grave détresse émotionnelle et une perte importante de revenus financiers passés, présents et futurs».

En juillet 2024, le procès pour homicide involontaire de Baldwin s'est soldé par son renvoi avec préjudice après que ses avocats ont fait valoir que les procureurs avaient enterré des preuves. En mars 2024, l'armurier Hannah Gutierrez-Reed a de son côté été reconnue coupable d'homicide involontaire et a purgé 14 mois de prison. Seth Kenney, qui a été témoin clé de l'accusation dans les deux procès, a déclaré à Variety qu'il entendait désormais formuler sa version de l'histoire. «Rust» a finalement été achevé et est sorti dans les salles de cinéma en mai.