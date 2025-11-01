Égypte : Toutânkhamon, Ramsès II et les trésors des pharaons réunis dans un musée colossal au Caire

Après vingt ans de travaux et environ 930.000 euros investis, le Grand musée égyptien (GEM) est inauguré ce samedi au Caire. Avec ses 100.000 artefacts, dont les trésors de Toutânkhamon et la statue monumentale de Ramsès II, ce «temple des pharaons» ambitionne de devenir le plus grand musée archéologique du monde.

Une nouvelle merveille au pied des pyramides. Conçu par le cabinet irlandais Heneghan Peng, le Grand musée égyptien, qui ouvre officiellement ses portes ce samedi au Caire, s’affirme comme la «quatrième pyramide» du plateau composé, avant sa construction, par les célèbres Khéops, Khéphren, et Mykérinos. L’édifice de pierre et de verre, dont l’ouverture a été reportée à plusieurs reprises depuis le Printemps arabe et la pandémie, se dresse en effet à deux pas des pyramides de Gizeh.

Derrière la façade monumentale de l'espace culturel, plus de 50.000 m² d’exposition immergent les visiteurs dans 5.000 ans d’histoire, à travers les trente dynasties pharaoniques.

15 millions de visiteurs au Caire sur les neuf premiers mois de 2025

Dès l’entrée, le colosse de Ramsès II, 83 tonnes de granit et onze mètres de haut, accueille les visiteurs dans un atrium spectaculaire. Découvert en 1820 et longtemps exposée au centre du Caire, la statue a rejoint sa dernière demeure, à proximité des pyramides de Gizeh.

Plus loin, la galerie Toutânkhamon promet d’attirer les foules : pour la première fois, sont visibles 4.500 objets funéraires du jeune pharaon, sur les 5.000 découverts en 1922 par Howard Carter. Les visiteurs pourront ainsi admirer le fameux masque en or, le sarcophage et les amulettes de l'illustre personnage, réunis dans un même espace.

Un bâtiment voisin abrite un autre trésor : la barque solaire de Khéops, longue de 43 mètres, considérée comme le plus ancien artefact en bois au monde, datant du IIIe millénaire avant notre ère. Symbole d’une Égypte à la fois millénaire et résolument moderne, le GEM se veut un pôle culturel et scientifique de référence, vitrine du prestige national et vitrine touristique mondiale.

Alors que le pays a accueilli 15 millions de visiteurs sur les neuf premiers mois de 2025, les autorités espèrent que cette ouverture fera du Caire une capitale culturelle incontournable.