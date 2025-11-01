«It's time» : Mariah Carey lance son traditionnel coup d’envoi de Noël en vidéo

La saison de Noël 2025 a officiellement été lancée par la chanteuse Mariah Carey. Dans une vidéo postée ce 1er novembre sur Youtube, notre mère Noël blonde a célébré son coup d'envoi des festivités.

«It's time». Il était attendu avec impatience, comme chaque année le 1er novembre : la chanteuse américaine Mariah Carey a donné son célèbre coup d'envoi de la saison de Noël. Dans une vidéo partagée sur Youtube et ses réseaux sociaux, elle interprète son tube phare «All I Want For Christmas Is You», qui est devenu un réel hymne de Noël au fil du temps.

Dans une scènographie d'une minute, l'artiste de 56 ans se met tout d'abord en scène sous un costume d'ange d'Halloween. Par la suite, un lutin vient lui annoncer une grève des lutins du Père Noël, en raison des conditions de travail de ces derniers. Toutefois, lorsque les clochent sonnent minuit, Mariah Carey se transforme en mère Noël et règle la situation comme par magie. Le message est clair : Noël 2025 aura bien lieu.

31 ans de magie

Cette année, le titre sorti le 1er novembre 1994 fête ses 31 ans. Trois décennies durant lesquelles il a su s'imposer comme un classique dans la catégorie «chants de Noël», venant faire de la concurrence aux légendes comme Michael Bublé, l'interprète de «It's Begining To Look A Lot Like Christmas» ou encore le groupe Wham!, à qui l'on doit le très célèbre «Last Christmas», repris en 2015 par la popstar Ariana Grande.

Le soir du réveillon 2022, «All I Want For Christmas Is You» est devenu la chanson la plus écoutée sur Spotify en une journée. Un son qui s'apparente à une véritable poule aux œufs d'or, qui aurait rapporté plus de 60 millions de dollars depuis sa sortie, selon une estimation de Forbes datant de 2019. Depuis, Mariah Carey l'a décliné en film d'animation, en comédie musicale ou encore en conte pour enfants.