NRJ Music Awards 2025 : Ed Sheeran et Gims récompensés... Le palmarès complet de la cérémonie

Futurs talents, artistes confirmés, DJ, concerts... La 27e édition des NRJ Music Awards s'est déroulée vendredi 31 octobre au Palais des festivals de Cannes et a sacré de nombreux ex-candidats de la Star Academy, mais aussi des stars de la scène musicale comme Ed Sheeran ou encore Lady Gaga.

Une 27e édition marquée par le sacre de nombreux anciens candidats de la Star Academy. Ce rendez-vous annuel s'est déroulé vendredi 31 octobre au Palais des festivals de Cannes. Les NRJ Music Awards ont récompensé les artistes les plus influents de l'année 2025 : Gims a notamment reçu le prix du concert francophone de l'année, et Lady Gaga a été élue artiste féminine internationale.

Grand vainqueur de la cérémonie, Ed Sheeran a été sacré artiste masculin international, devant une féroce concurrence. Et la star britannique a pas ajouté une autre récompense à son impressionnante collection. Avec son tube «Azizam», il a remporté le prix du hit international.

La Star Academy a (presque) tout raflé

Parrain de la nouvelle saison de la Star'Ac, Ed Sheeran a également pu voir plusieurs anciens candidats du télécrochet sacrés. Ils étaient six à figurer parmi les nommés : Pierre Garnier, Helena, Lénie, Julien Lieb, Marine et Marguerite.

La promotion 2023 était donc à l'honneur, et notamment le grand vainqueur de cette saison. Pierre Garnier, qui a été élu artiste masculin francophone de l'année devant Amir, Gims, Jul, Kendji ou encore Ridsa, a empoché un troisième trophée des NRJ Music Awards.

À l'époque, l'interprète de «Ceux qu'on était» faisait face à Julien Lieb en finale de la Star Academy. Et les deux hommes se sont retrouvés à Cannes, lorsque Pierre Garnier lui a remis le prix de la révélation masculine francophone.

Figure emblématique de la saison 2023 de la Star'Ac, Helena a marqué les esprits ce vendredi avec deux prix remportés. En concurrence avec Aya Nakamura ou bien Louane, la Belge a été sacrée artiste féminine francophone de l'année. Et grâce à son hit «Mauvais garçon», Helena est montée une seconde fois pour le prix de la chanson francophone.

Son acolyte dans le château de la Star Academy, Lénie, est, elle aussi, repartie avec une distinction, celle du duo francophone de l'année. En featuring avec Jungeli, qu'elle avait rencontré lors de Danse avec les stars saison 14 (qu'elle avait remportée), la pétillante Lénie a soulevé le trophée du duo francophone.

Deux candidates de la dernière saison du célèbre télécrochet étaient également nommées. Sur la lancée de sa victoire à la Star Academy, Marine est devenue ce vendredi la révélation féminine francophone. De son côté, Marguerite est partie bredouille.

Le palmarès complet

Artiste Féminine Francophone de l'année : Helena

Artiste Masculin Francophone de l'année : Pierre Garnier

Révélation Masculine Francophone de l'année : Julien Lieb

Révélation Féminine Francophone de l'année : Marine

Collaboration Francophone de l'année : Jungeli & Lénie - À tes côtés

Collaboration Internationale de l'année : Rosé & Bruno Mars - APT

Révélation Internationale de l’année : Alex Warren

Artiste Féminine Internationale de l'année : Lady Gaga

Artiste Masculin International de l'année : Ed Sheeran

Hit International de l'année : Ed Sheeran - Azizam

Social Hit de l'année : KPop Demon Hunters - Golden (David Guetta Remix)

Concert Francophone de l'année : Gims

DJ de l'année : David Guetta

La chanson francophone de l'année : Helena - Mauvais Garçon

Les Awards d'honneur : Vanessa Paradis, Eros Ramazzotti, Gims, DJ Snake