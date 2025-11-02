Alien : voici le lien très personnel de la comédienne Lily James avec la saga cinématographique

Dans un entretien au site britannique The Independent, Lily James a révélé qu'elle sursautait systématiquement devant le film «Alien» dans lequel sa grand-mère, Helen Horton, prête sa voix à «Maman», l’ordinateur de bord du Nostromo.

Une voix familière. Lily James a confié entretenir une relation particulière avec le film «Alien», réalisé en 1979 par Ridley Scott, en raison de la présence de sa grand-mère, Helen Norton, au générique. La comédienne américaine, habituée des petits rôles au cinéma et à la télévision, y prête sa voix à «Maman», l’ordinateur de bord du Nostromo, le vaisseau dans lequel le lieutenant Helen Ripley et l’équipage se retrouvent confrontés au célèbre Xenomorphe.

«J’ai revu le film récemment parce que je voulais utiliser Sigourney Weaver comme inspiration pour un rôle que j’espérais obtenir. Et à chaque fois j’ai un sursaut en me disant : ‘Oh mon dieu, c’est ma grand-mère !’», a confié l’actrice de 36 ans au site britannique The Independent. «Sa voix est magique. Elle avait une de ces voix très riche, presque avec un accent britannique, que toutes les stars de l’époque avaient», a-t-elle poursuivi.

Lily James a également révélé avoir utilisé ce lien de filiation une fois dans sa carrière pour obtenir un rôle dans le film «Baby Driver» sorti en 2017. «La seule fois où j’ai joué cette carte a été pour impressionner Edgar Wright. Je lui ai dit : ‘Je ne sais pas si vous le saviez, mais ma grand-mère…’. Et comme il est obsédé par le cinéma, et qu’il a quasiment tout vu, il a trouvé ça super cool», a-t-elle expliqué.

Ce n’est pas la première fois que la comédienne évoque sa grand-mère dans la presse. En 2019, elle l’avait mentionnée dans une interview avec le site Harper’s Bazaar à propos de l’héritage qu’elle avait laissé au sein de sa famille. «Elle avait une telle grâce, une composition physique parfaite, et un accent américain tellement marqué de l’ancien temps, que cela sonnait anglais. Les histoires de sa vie en tant que comédienne étaient légendaires dans ma famille», avait-elle révélé.