Comment «Rocky II» a permis à Martin Scorsese de réaliser un des meilleurs films de tous les temps

C’est dans la série documentaire «Mr Scorsese», actuellement disponible sur Apple TV+, que le réalisateur est revenu sur la genèse d’un des meilleurs films de sa carrière «Raging Bull» qui a pu voir le jour grâce à «Rocky II».

Deux légendes des rings. En 1976, le film «Rocky» connaît un succès fulgurant aux États-Unis et à travers le monde, propulsant Sylvester Stallone au rang de superstar à Hollywood. Quelques années plus tard, alors qu’une suite des aventures de Rocky Balboa, avec sa revanche annoncée face à Apollo Creed, se prépare, un autre long métrage sur le thème de la boxe est à l’étude : Raging Bull.

Le film réalisé par Martin Scorsese en 1980, avec Robert De Niro dans le rôle de Jake LaMotta, boxeur originaire du Bronx connu pour son ardeur au combat, mais aussi ses déboires avec la justice et son tempérament violent, est considéré comme un des meilleurs films de la carrière du metteur en scène, et sera couronné de deux Oscars en 1981 (meilleur acteur et meilleur film). Le long métrage a toutefois failli ne jamais voir le jour, selon la série documentaire «Mr Scorsese» actuellement disponible sur Apple TV+ (via myCANAL).

Le réalisateur y explique qu’à l’époque, il souffrait d’une sérieuse addiction à la cocaïne qui l’avait mené tout droit à l’hôpital après avoir frôlé l’overdose à l’âge de 35 ans. C’est alors que Robert De Niro a réussi à le convaincre de développer l’adaptation des mémoires du boxeur Jake LaMotta «Raging Bull : My Story» au cinéma. Face aux doutes de son ami, le comédien s’est montré impitoyable. «Et qu’est-ce que tu vas faire alors ? Tu préfères mourir comme ça ?», lui a-t-il lancé sur son lit d’hôpital.

Pression sur le studio

Martin Scorsese a travaillé avec les scénaristes Mardik Martin et Paul Schrader sur le script, et s’est allié avec les producteurs Irwin Winkler et Robert Chartoff, qui étaient derrière le premier «Rocky», pour monter le projet. Celui-ci a failli couler au moment de rencontrer avec les responsables du studio United Artists qui n’appréciaient pas la noirceur de Jake LaMotta – difficile à vendre au grand public selon eux – et doutaient de la capacité de Martin Scorsese à briller dans l’exercice du film sportif.

Le producteur Irwin Winkler, qui souhaitait ardemment voir «Raging Bull» sortir au cinéma, a alors utilisé l’appât du gain susciter par «Rocky II» pour faire pression sur le studio. S’ils voulaient voir le second volet sur grand écran, ils devaient donner le feu vert au film de Martin Scorsese. «La triste vérité à propos de ‘Raging Bull’ et que ce film n’aurait probablement jamais vu le jour sans que nous fassions pression avec ‘Rocky’», avait reconnu Irwin Winkler en 2007.

Avec 92% d’opinions favorables sur le site américain Rotten Tomatoes, encensé par les critiques du monde entier, «Raging Bull» s’est imposé comme un monument du 7e Art, et un des films les plus marquants des carrières respectives de Martin Scorsese et Robert De Niro. Il doit pourtant son existence à un film populaire ayant servi de monnaie d’échange à un producteur visionnaire qui a réussi à donner vie à deux longs métrages iconiques, chacun à leur manière.