Le rappeur Jul annonce quatre concerts en mai 2026, deux au Stade de France et deux au Stade Vélodrome

Seulement deux jours après l'annonce de son 36e album «TP sur TP», le célèbre rappeur marseillais Jul a donné rendez-vous à ses nombreux fans pour quatre dates en mai, mais pas n'importe où, au Stade de France et chez lui, au Stade Vélodrome.

Jul ne fait pas les choses à moitié. Vendredi 31 octobre, le célèbre rappeur marseillais annonçait la sortie de son 36e album «TP sur TP» pour le 5 décembre prochain. Son troisième projet de l'année, après «D&P à vie» sorti en avril et «Album gratuit Vol. 8» en septembre.

Alors que son show au Stade de France d'avril dernier est diffusé au cinéma jusqu'à ce dimanche 2 novembre, l'un des plus gros vendeurs de la scène musicale française avait informé «d’autres surprises aux prochaines séances samedi et dimanche».

Vous mavez fait rêver cette année ma team alrs on se revoit en 2026 en vrai… Chui content 🫶🏻🫶🏻 2 dates au stade de France et 2 dates au Stade Orange Vélodrome en mai 2026 👽 et surtout un show inédit…



Billetterie :

Mercredi 5 novembre à 12h : Prévente place + album

Vendredi 7… pic.twitter.com/redAmpa9oJ — Jul (@jul) November 2, 2025

Quatre dates annoncées

Chose dite, chose faite. «Vous m'avez fait rêver cette année ma team alors, on se revoit en 2026», a d'abord écrit celui que l'on surnomme «l'ovni», avant de révéler la grande surprise.

L'année prochaine, Jul sera en concert à quatre reprises, mais pas n'importe où. Tout d'abord dans la plus grande enceinte sportive située à Saint-Denis. Les 15 et 16 mai, il sera au Stade de France. Deux semaines plus tard, soit les 29 et 30 mai, il se produira, chez lui, à Marseille, au Stade Vélodrome.

Deux antres qu'il connaît déjà bien. Le rappeur s'est déjà produit trois fois au stade où évolue l'Olympique de Marseille. Quant au Stade de France, l'artiste marseillais brisait un record en avril dernier, en battant le record de fréquentation avec pas moins de 97.816 personnes réunies. Indochine, ancien détenteur de cet exploit, recevait 97.036 fans en 2022.