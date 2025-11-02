Selena Gomez, Zendaya, Dove Cameron… Ces stars qui se sont fiancées et mariées cette année

Cette année fut riche en mariages et en annonces de fiançailles à Hollywood. Dove Cameron, Selena Gomez, ou encore Zendaya, de nombreuses stars ont officialisé leur union avec leurs partenaires en 2025. On fait le point.

L'amour règne à Hollywood. En 2025, plusieurs couples de stars ont officialisé leur relation avec un joli diamant, ou se sont carrément dit oui à l'autel. Retour sur une année riche en amour et en célébration.

Zendaya et Tom Holland

C'est sur le tapis rouge des Golden Globes, en janvier, que Zendaya a officialisé ses fiançailles avec son petit ami Tom Holland, en arborant une jolie bague à l'annulaire. Après quelques jours de suspense, la star d'Euphoria a finit par confirmer que cette dernière ne faisait «pas partie de la parure Bulgari», qu'elle portait pour l'occasion.

© AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES VIA AFP

Les deux acteurs se sont rencontrés en 2016 sur le tournage de «Spider-man : Homecoming» et ont tout de suite affiché une grande complicité, à l'écran comme dans la vraie vie. C'est seulement en 2021 qu'ils officialiseront leur relation, restant toutefois très vagues à ce sujet. Une source proche des deux tourtereaux a d'ailleurs affirmé qu'ils souhaitaient un mariage discret, auquel aucun média ne serait convié.

Selena Gomez et Benny Blanco

Après une annonce de fiançailles qui avait fait exploser Internet en fin d'année 2024, la chanteuse Selena Gomez et son compagnon, le producteur de musique Benny Blanco, se sont enfin dit oui en septembre. Une cérémonie scrutée de très près par les médias et les fans.

Plusieurs polémiques ont entouré le mariage, allant des invités à la planification de l'événement. L'absence de son amie Francia Raisa, qui lui avait donné un rein en 2017 a fait beaucoup parler, ainsi que le fait que le couple ait fait appel à la même planificatrice de mariage que le couple Bieber, en 2019. Toutefois, les controverses n'ont pas semblé affecter les mariés, qui ont affiché leur union fièrement sur les réseaux sociaux.

Taylor Swift et Travis Klece

Ce fut LA news people de l'été. La pop-star Taylor Swift, qui chante l'amour depuis des décennies, semble avoir trouvé sa moitié pour de bon. Le couple avait officialisé leur relation en 2023 et était apparu à de nombreuses reprises par la suite, au cours de la tournée mondiale de la chanteuse, ou bien des matchs du joueur de football américain Travis Klece.

Une heureuse annonce, qui fut suivie d'un nouvel album de la part de l'artiste. Dans ce dernier, elle se décrit plus amoureuse que jamais, à tel point qu'une partie de ses fans a déclaré ne «plus se reconnaître dans ses textes», habituellement plus tristes et torturés. Si la date de mariage des deux stars n'a pour le moment pas été révélée, il ne fait aucun doute que la cérémonie devrait faire du bruit.

Dove Cameron et Damiano David

Les chanteurs, en couple depuis plus de deux ans et qui semblent vivre une parfaite idylle, se seraient fiancés. Une nouvelle très récente qui n'a toutefois pas été confirmée officiellement par les principaux concernés. Mais l'ancienne star de Disney Channel arborait une bague ornée d'une grosse pierre, sur des photos récemment prises par des paparazzis.

Plus tôt dans l'année, en mai, Damiano David a sorti le single : «The first time», dans lequel il adresse à Dove Cameron une déclaration d'amour qui avait attendri leurs publics respectifs.

Camilla Mendes et Rudy Mancuso

La star de Riverdale Camila Mendes, et l'humoriste Rudy Mancuso s'étaient rencontrés sur le tournage du film Mùsica et étaient tombés amoureux, en 2022. Depuis trois ans, le couple partage des moments de complicité et des vidéos drôles sur leurs réseaux sociaux.

En octobre 2025, ils ont officialisé leurs fiançailles sur TikTok, avec une vidéo qui montre l'originale demande en mariage de Rudy Mancuso. En effet, alors que Camila Mendes croyait assister à l'anniversaire de l'un de leurs amis en commun, la fête s'est en réalité révélée être celle de ses fiançailles, organisée par son compagnon.