Nathacha Appanach remporte le prix Femina 2025 avec «La nuit au cœur»

Nathacha Appanah est lauréate du prix Femina 2025. La cérémonie organisée ce lundi au Musée Carnavalet a choisi de récompenser son ouvrage «La nuit au cœur».

Le jury du prix Femina, l'une des grandes récompenses littéraires en France, a été décerné lundi à l’autrice mauricienne Nathacha Appanah pour son roman «La nuit au cœur» (Gallimard), qui lie le destin de trois femmes prises dans la spirale des violences masculines.

Nathacha Appanah, qui est également en lice pour le Goncourt, a été choisie au second tour du vote devant les quatre autres romans finalistes : «La Maison vide» (Minuit) de Laurent Mauvignier, «Au grand jamais» (Gallimard) de Jakuta Alikavazovic, «Un mal irréparable» (Mialet-Barrault) de Lionel Duroy et «Le monde est fatigué» (Finitude) de Joseph Incardona.

«Je suis tellement heureuse d'avoir un prix d'automne. C'est mon 12e livre et mon premier grand prix», a réagi Nathacha Appanah auprès de l'AFP. «C’est un livre qui m'a pris longtemps. C'est un livre de compréhension de la noirceur et de la dynamique de la violence», a ajouté la romancière. Nathacha Appanach succède à Miguel Bonnefoy, lauréat l’an passé avec «Le Rêve du Jaguar» (Rivages).

Le jury du prix Femina, dont la cérémonie s‘est tenue au Musée Carnavalet, a par ailleurs décerné le prix Femina du roman étranger à l'écrivain irlandais John Boyne, 54 ans, pour «Les éléments» (JC Lattès), qui retrace les destins de quatre personnes victimes de violences sexuelles dans leur jeunesse.

Le prix Femina de l'essai a quant à lui été décerné à Marc Weitzmann pour «La part sauvage» (Grasset), sur ses vingt ans d'amitié avec le romancier américain Philip Roth.