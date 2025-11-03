Les Folies Gruss présentent leur première comédie musicale équestre

Incontournable dans le paysage artistique équestre, la compagnie Les Folies Gruss pose son chapiteau à Paris jusqu’au 29 mars, et dévoile pour la première fois de son histoire une comédie musicale emmenée par quatorze artistes, cinquante chevaux et un orchestre live.

Un projet d’envergure. Pour sa 52e création, la compagnie d’Alexis Gruss, «Les Folies Gruss», plonge dans le patrimoine familial tout en écrivant un nouveau pan de son histoire. Jusqu’au 29 mars prochain, la troupe investit la piste avec sa première comédie musicale équestre. A la clé, c’est une immersion dans les coulisses de la création d’un spectacle pluridisciplinaire mêlant art équestre, acrobatie, chant, musique et plusieurs générations d’artistes, que propose la compagnie avec ce show. La première sans Alexis Gruss, son père fondateur décédé en avril 2024.

Un spectacle qui revêt forcément une dimension «intime», «vraie», selon Stephan Gruss, directeur artistique de la compagnie et fils d’Alexis Gruss, qui a pris la plume pour écrire chaque ligne de cet événement. Avec à cœur, l’intention de mettre en lumière le rôle de la transmission de génération en génération.

Une plongée dans la vie d’artiste

Sous le chapiteau, cette nouvelle création réunit ainsi Stéphane Gruss, sa mère, Gipsy Gruss, son frère et sa sœur, Firmin et Maud, mais aussi ses enfants et ses nièces... pour un show familial XXL qui plonge dans l’envers du décor, des répétitions au grand final, porté par une musique live spécialement créée pour l'occasion. Au total, quatorze artistes, écuyers, jongleurs, acrobates mais aussi une dizaine de musiciens et la chanteuse Margot Soria transmettent leur passion pour le spectacle et l’art équestre, accompagnés évidemment sur la piste par les 50 chevaux de la compagnie, autres véritables membres de la famille Gruss.

Pour encore plus de plaisir, il est également possible de dîner sous le chapiteau avant les représentations.

Les Folies Gruss, 52e création, jusqu’au 29 mars 2026, Carrefour des Cascades, Paris (16e).