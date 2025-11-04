Damso annonce une tournée de 30 dates à travers la France au printemps 2026

Le rappeur Damso a annoncé ce mardi une nouvelle tournée au printemps 2026. 30 dates sont prévues dans toute la France.

Après la sortie en mai de «BEYAH», son sixième album présenté comme le dernier, Damso vient d'annoncer une nouvelle tournée dans toute la France ce mardi 4 novembre. Prévue au printemps 2026, elle comporte 30 dates au total.

Sur les réseaux sociaux, le rappeur belge a indiqué que les préventes pour ces concerts seront accessibles dès ce jeudi 6 novembre à 12h. La billetterie générale sera quant à elle ouverte le lendemain, à la même heure.

La tournée de Damso commencera à Rouen, le 2 avril 2026, avant de sillonner les routes de France en passant par de nombreuses villes comme Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, Lille, Lyon, Montpellier et bien d'autres.

Alors que trois concerts à Paris, désormais complets, avaient déjà été annoncés auparavant, le programme du «BEYAH Tour» prévoit une quatrième date au sein de la capitale. Damso se produira le 31 mai 2026 à La Défense Arena.

En dehors de ces 30 dates sur le sol français, l'artiste a également annoncé plusieurs concerts en Suisse, en Belgique mais aussi au Canada.

Révélé au grand public en 2016 avec «Batterie faible», Damso, William Kalubi Mwamba de son vrai nom, est considéré à 33 ans comme l'un des poids lourds du rap francophone.

En mai dernier, au moment de présenter BEYAH à ses fans, il a expliqué en avoir fini avec «le format album». Interrogé sur la suite de sa carrière, le rappeur a dit avoir «envie de faire des sessions ouvertes d'enregistrement». «C'est le son qui m'intéresse, pas le format», avait-il ajouté.