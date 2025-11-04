Goncourt : voici le menu servi chez Drouant au jury du prix littéraire et proposé au public jusqu'au 15 décembre

Véritable institution parisienne, le restaurant Drouant a dévoilé le menu gastronomique servi aux membres du jury du prix Goncourt et qui sera proposé aux clients de l’établissement jusqu'au 15 décembre.

De la plume à la fourchette. Alors que le prix Goncourt 2025 a été remis ce mardi midi à Laurent Mauvignier pour son roman «La maison vide», le mythique restaurant parisien Drouant, où l’on décerne ce Graal littéraire depuis près d’un siècle, a levé le voile sur le menu servi aux membres du jury, présidé par l'écrivain Philippe Claudel.

Spécialement élaboré par le chef de l'établissement Romain Van Thienen, qui a fait ses gammes auprès de Cyril Lignac et de Yannick Alléno, ce déjeuner en sept services sera proposé aux clients de cette adresse prestigieuse jusqu'au 15 décembre.

Ce voyage entre les mots et les saveurs commencera avec un beurre de caviar en forme de madeleine, servi avec une boule de pain signée Frédéric Lalos, Meilleur Ouvrier de France Boulanger. Après quoi, place à «L'éveil du palais», alias un caviar Schrenkii Dauricus (20g), escorté d'une gelée de cèpes et d'une crème de cresson.

Dans l'ambiance feutrée et raffinée du restaurant, ce récit gastronomique continue avec «Langoustines du Palais-Royal», un tartare de langoustines subtilement relevé par des agrumes et parsemé de fleurs.

Suivront «Les amants de la mer», une queue de homard confie au beurre d'algue, puis «Noir velours et feu iodé», un lièvre à la royale servi avec des langues d'oursins.

Ce repas d’exception se poursuit avec «Les pierres chaudes de Montigny», une pièce de charolais sublimée par une émulsion de brousse infusée au Mélinot, et se termine en douceur avec «Les fruits de la patience», un dessert réunissant une pomme flétrie rôtie, une poire crue et une crème crue fouettée ponctuée de noix fraîches.

Pour s'offrir ce banquet Goncourt, les gourmets devront débourser 190 euros et réserver leur table à l'avance.