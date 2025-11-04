Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Keanu Reeves rejoindra le réalisateur de «Deadpool» pour son prochain film mêlant boucle temporelle et requins

L'acteur affrontera des requins dans son prochain film. [Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Keanu Reeves a choisi de s’associer au réalisateur de «Deadpool» Tim Miller en devenant la star du long-métrage de science-fiction «Shiver».

Les voyages temporels et les requins ne lui font pas peur. Keanu Reeves sera la vedette du thriller de science-fiction «Shiver» annonce The Hollywood Reporter. La star de «Matrix», récemment vue dans «Ballerina», le spin-off de «John Wick» sera dirigée par Tim Miller, réalisateur de «Deadpool».

Matthew Vaughn, le réalisateur de la franchise de films d'action «Kingsman» sera à la production. Sur un scénario de Ian Shorr, «Shiver», qui n’a pas encore de date de sortie mais serait en passe d’être acquis par Warner Bros. est décrit comme un film aux accents de «Edge of Tomorrow» avec Tom Cruise et de «The Shallows», le film de survie avec des requins avec Blake Lively, croit savoir The Hollywood Reporter

A propos de l’intrigue, le magazine indique que «les détails restent flous, mais il semblerait que l'histoire soit centrée sur un contrebandier sans scrupules qui se retrouve pris au piège d'une double trahison mortelle lors d'une mission dans la mer des Caraïbes. Encerclé par des cadavres, des mercenaires hostiles et des requins affamés, il se retrouve piégé dans une boucle temporelle infernale et tente désespérément d'en sortir».

Sur le même sujet John Wick 5 : Keanu Reeves ressuscite d'entre les morts pour jouer dans le prochain volet de la saga Lire

Très occupé et attendant un éventuel «Constantine 2», Keanu Reeves sera par ailleurs également la vedette de «Good Fortune» d’Aziz Ansari, «BRZKR», adapté de sa BD, ou encore «John Wick 5» (en 2027).

CinémacultureKeanu ReevesDeadpool

À suivre aussi

«Les braises» : que vaut ce drame social avec Virginie Efira ?
Jean-Paul Rouve : l'acteur incarnera Samuel Paty dans un film attendu en 2026
Le studio Paramount visé par la plainte d'un cadre affirmant avoir été licencié parce que «blanc et cinquantenaire»

Ailleurs sur le web

Dernières actualités