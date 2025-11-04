Keanu Reeves rejoindra le réalisateur de «Deadpool» pour son prochain film mêlant boucle temporelle et requins

Keanu Reeves a choisi de s’associer au réalisateur de «Deadpool» Tim Miller en devenant la star du long-métrage de science-fiction «Shiver».

Les voyages temporels et les requins ne lui font pas peur. Keanu Reeves sera la vedette du thriller de science-fiction «Shiver» annonce The Hollywood Reporter. La star de «Matrix», récemment vue dans «Ballerina», le spin-off de «John Wick» sera dirigée par Tim Miller, réalisateur de «Deadpool».

Matthew Vaughn, le réalisateur de la franchise de films d'action «Kingsman» sera à la production. Sur un scénario de Ian Shorr, «Shiver», qui n’a pas encore de date de sortie mais serait en passe d’être acquis par Warner Bros. est décrit comme un film aux accents de «Edge of Tomorrow» avec Tom Cruise et de «The Shallows», le film de survie avec des requins avec Blake Lively, croit savoir The Hollywood Reporter.

A propos de l’intrigue, le magazine indique que «les détails restent flous, mais il semblerait que l'histoire soit centrée sur un contrebandier sans scrupules qui se retrouve pris au piège d'une double trahison mortelle lors d'une mission dans la mer des Caraïbes. Encerclé par des cadavres, des mercenaires hostiles et des requins affamés, il se retrouve piégé dans une boucle temporelle infernale et tente désespérément d'en sortir».

Très occupé et attendant un éventuel «Constantine 2», Keanu Reeves sera par ailleurs également la vedette de «Good Fortune» d’Aziz Ansari, «BRZKR», adapté de sa BD, ou encore «John Wick 5» (en 2027).