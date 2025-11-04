«Le roi des rois» : tout savoir sur le film d'animation inspiré d'une nouvelle de Charles Dickens qui sort au cinéma ce mercredi

Librement adapté d'un récit méconnu de Charles Dickens, «Le roi des rois» revient sur le destin de Jésus-Christ à travers les yeux d'un enfant. Le film d'animation sort en salles ce mercredi.

Une œuvre biblique et familiale. Pour son premier long-métrage, «Le Roi des rois», en salles ce mercredi 5 novembre, le cinéaste sud-coréen Seong-ho Jang, qui a notamment travaillé sur les effets visuels des films «Détective Dee» ainsi que sur la suite de la comédie d’aventure fantastique «Journey to the West : The Demons Strike Back», s'est inspiré de la nouvelle «La Vie de notre Seigneur Jésus-Christ». Un récit que le célèbre écrivain Charles Dickens (1812-1870) avait écrit pour ses enfants afin de partager sa foi, mais qu’il n’a jamais voulu publier de son vivant. Il aura fallu attendre 1934, soit soixante-quatre ans après sa disparition, pour que le manuscrit sorte en librairie.

Cette adaptation cinématographique suit l’auteur et son fils, Walter, fan du roi Arthur, qui va finalement découvrir l’histoire de l’humanité en se lançant dans une aventure palpitante en compagnie de son chat Willa. Le jeune héros sera témoin de miracles et de nombreuses épreuves que traversa Jésus-Christ. Autant d'événements qui feront prendre conscience au petit garçon du pouvoir incroyable de l’amour. Cette histoire universelle qui célèbre l’espoir, la compassion et la rédemption, est coscénarisé par Rob Edwards que l’on retrouvait déjà à l’écriture de «La Princesse et la Grenouille», sorti en 2009.

Un impressionnant casting vocal

«Depuis plus de 2.000 ans, l’histoire de Jésus a été racontée et transmise de multiples façons dans presque tous les pays du monde. C’est une histoire profondément personnelle pour nous tous, membres de l’équipe de production, et nous savons qu’elle résonne auprès de nombreuses personnes à travers le monde», a expliqué Seong-ho Jang dans une interview accordée à Animation Magazine.

Cette fresque visuellement réussie qui a enregistré plus de 45 millions de dollars au box-office américain - battant le record du plus grand lancement pour un film d’animation biblique détenu jusqu’à présent par «Le prince d’Egypte», comme le rappelle Saje Distribution - se démarque par un impressionnant casting vocal dans la version originale. Kenneth Branagh double Charles Dickens, tandis qu’Uma Thurman incarne Catherine Dickens. On compte également Oscar Isaac (Jésus-Christ), Pierce Brosnan (Ponce Pilate), Mark Hamill (le roi Hérode), ou encore Forest Whitaker (l’apôtre Pierre).