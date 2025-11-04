«Les aventures de Jacques, Vic et Otto» : la première bande dessinée des éditions du Puy du Fou sort ce mercredi

Les éditions du Puy du Fou s’apprêtent à publier leur première bande dessinée. Intitulé «Les aventures de Jacques, Vic et Otto», l'album sera disponible dès ce mercredi 5 novembre.

Soucieux de transmettre aux plus jeunes le goût de la lecture et de l’histoire de France, le Puy du Fou, célèbre parc à thème vendéen, poursuit sa mission en sortant sa première bande dessinée chez sa filiale Puy du Fou Éditions. En vente dès ce mercredi 5 novembre, l’album s’intitule «Les aventures de Jacques, Vic et Otto» et plonge les lecteurs au cœur de la France de 1944, secouée par la Seconde Guerre mondiale. Il met en scène deux héros attachants et intrépides, accompagnés de leur fidèle compagnon à quatre pattes. Des personnages déjà connus des lecteurs du magazine jeunesse «Le Panache».

Plus précisément, l’histoire suit Jacques, un garçon de 10 ans qui, accusé à tort d’avoir assommé un colonel allemand, s’enfuit de Vendée et croise sur sa route le chien Otto, et Victoire, une orpheline et réfugiée qui tente de rentrer elle, dans les Ardennes. Tous les trois entament alors un long périple à travers la France. Une aventure riche en rebondissements mais aussi périlleuse, car les Allemands contrôlent encore la rive sud de la Loire.

Pour les jeunes passionnés d’aventures et d’histoire

Composée de 48 planches et enrichie d’un dossier documentaire de six pages, cette épopée vers la liberté célèbre des valeurs telles que le courage, l’entraide et l’amitié. Elle est signée Gwenaële Barussaud, rédactrice en chef du «Panache» et autrice à qui l’on doit notamment «Léo, mon secret est une chance» (éd. Rageot), ainsi que la série à succès «Célestine» (éd. Albin Michel), écoulée à plus d’un million d’exemplaires.

Pour la partie graphique, les éditions du Puy du Fou ont fait appel à Louis Tailliez, un jeune illustrateur talentueux de 23 ans qui met déjà son coup de crayon réaliste et minutieux au service de la revue mensuelle.

Un cadeau parfait pour les jeunes passionnés d’aventures et d’histoire, à offrir dès sa sortie ou à déposer au pied du sapin.

«Les aventures de Jacques, Vic et Otto», de Gwenaële Barussaud et Louis Tailliez, éd. Puy du Fou, 13 €.