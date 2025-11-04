«Les braises» : que vaut ce drame social avec Virginie Efira ?

Porté par Virginie Efira et Arieh Worthalter, «Les braises» qui sort au cinéma ce mercredi, évoque le mouvement des Gilets jaunes et l'impact de l'engagement militant au sein d'un foyer.

Elle n’a pas été à l’affiche d’un film depuis deux ans. Deux ans pendant lesquels elle a préféré s’éloigner des plateaux de tournage pour se consacrer pleinement à son fils, Hiro, né de son union avec Niels Schneider, et à cette nouvelle vie de famille qu’elle s’est construite. Ce mercredi 5 novembre, Virginie Efira signe son grand retour au cinéma avec «Les braises», drame social signé Thomas Kruithof.

Après son remarquable long-métrage «Les promesses» où il revenait sur les états d'âme d'une maire de Seine-Saint-Denis incarnée par Isabelle Huppert, le réalisateur qui cosigne également le scénario, s’intéresse là au mouvement des Gilets jaunes qui a secoué la France entre 2018 et 2019. Un sujet encore peu traité sur grand écran qu’il a choisi d’aborder par le prisme du couple.

S’ils sont toujours sur le fil financièrement avec des fins de mois difficiles, Karine et Jimmy n’en demeurent pas moins amoureux, et forment avec leurs deux enfants un foyer heureux. Alors que lui, chauffeur routier, tente comme il le peut de maintenir à flot son entreprise de transport, elle, ouvrière dans l’industrie agro-alimentaire, peine à s’affranchir d’une direction qui la maintient muselée.

Des opinions divergentes et un couple en crise

En colère et désireuse de changer le monde, elle trouvera écoute et réconfort auprès de femmes et d’hommes dont elle partage les convictions et qu’elle rejoindra avec d'autres Gilets jaunes près des braseros ou sur des ronds-points pour des journées de protestation contre la hausse du prix du carburant. Peu à peu, sa parole se libère, son engagement grandit, et les actions menées avec sa «communauté» prennent une place prépondérante dans son quotidien de résistante qui à la violence, préfère le dialogue. Et cela même quand les forces de l’ordre usent de la force. Assis au volant de son camion, Jimmy, ancré dans un réel qui le dépasse, ne comprend pas (plus) le combat de sa femme. Et à tout moment, la situation peut exploser.

Avec «Les braises», Thomas Kruithof ne prend pas parti pour un camp ou pour un autre, mais démontre comment l’engagement citoyen et politique peut fragiliser un couple quand il vient s’immiscer dans l’intimité de ce dernier. «L’amour est politique. Un couple, c’est une vision commune de l’avenir. À partir du moment où les convictions divergent, ça peut bouleverser la relation. Le film raconte cette collision», a précisé le cinéaste dans une interview accordée à Charente Libre. Virginie Efira, qui sera bientôt à l'affiche de «Vie privée» avec Jodie Foster, et Arieh Worthalter, César du meilleur acteur en 2024 pour «Le procès Goldman», sont bouleversants de sincérité et d’humanité. Et le récit gagne en authenticité grâce à la présence dans le film d’anciens Gilets jaunes qui ont été témoins de cette actualité brûlante.