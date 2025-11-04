«Predator : Badlands» : on a vu le dernier volet de la saga, et voici ce qu'on en a pensé

Avec «Predator : Badlands» au cinéma ce mercredi, Dan Trachtenberg poursuit son exploration de la mythologie autour du Yautja à travers une histoire efficace. Mais parfois un peu trop sage et convenue.

L’espoir était grand. En 2022, le réalisateur Dan Trachtenberg parvenait contre toute attente à ressusciter la franchise «Predator» avec «Prey», un téléfilm lancé sur Disney+ venu insuffler une seconde vie à l'un des monstres les plus fascinants du cinéma. Le 6 juin dernier, le film d’animation «Predator : Killer of Killers» avait confirmé sa volonté de développer la mythologie du Yautja en propulsant les principaux protagonistes sur leur planète dans un final spectaculaire.

L’annonce de «Predator : Badlands», à découvrir en salles à partir de ce mercredi 5 novembre, laissait entrevoir la possibilité de voir la saga se propulser encore plus en avant dans cette exploration, tout en créant un lien avec une autre franchise toute aussi célèbre, «Alien», à travers la présence des synthétiques de Weyland-Yutani.

Le film suit l’histoire de Dek, un jeune Yautja perçu comme le maillon faible au sein de son clan. Son père, pour éviter le déshonneur, a ordonné son exécution des mains de son frère, Kwei. Ce que l’aîné refuse de faire. Déterminé à prouver sa valeur, Dek se rend sur une planète où vit l'un des monstres les plus redoutables de la galaxie pour se mesurer à lui, et prouver ses talents de chasseur. En chemin, il va croiser la route de Thia, un synthétique de la société Weyland-Yutani en mission sur cette planète depuis plusieurs mois.

Les deux font la paire

Quelques semaines avant sa sortie, «Predator : Badlands» avait été annoncé avec une classification PG-13 (interdit aux enfants de moins de 12 ans en France), et non le Rated-R (interdit aux moins de 17 ans non accompagnés d’un adulte aux États-Unis) habituel pour ce genre de film. Les fans redoutaient que la violence propre à la saga ne soit pas au rendez-vous, et vienne gâcher la fête. Et leur crainte n’est pas totalement injustifiée.

Le long-métrage de Dan Trachtenberg propose une extension déjantée de la franchise, riche en action et en séquences de combat parfaitement chorégraphiées. Le duo formé par le Predator et le synthétique de Weyland-Yutani - parfaitement incarné par Elle Fanning - se révèle plutôt agréable à suivre, et même drôle à certains moments tant ils ne cessent de se chamailler tout au long du film. On aurait presque le sentiment de regarder un «buddy movie» intergalactique avec deux êtres totalement opposés contraints de faire équipe pour parvenir à leurs fins.

La griffe de Disney

Il reste toutefois difficile de ne pas voir la griffe de Disney derrière cette production qui ne manquera de diviser les fans de Predator, surtout les férus de la version originale de John McTiernan sortie en 1987, avec Arnold Schwarzenegger dans le rôle principal. La firme aux grandes oreilles semble avoir détourné cette saga réputée pour son ultra-violence en divertissement familial, voire enfantin, où certaines créatures peuplant la planète où se déroule l’action, semblent avoir été conçues par le département en charge des produits dérivés.

On regrette également la tendance un peu trop appuyée à l’anthropomorphisme dans la déclinaison des personnages et les dynamiques qui se développent entre eux. Ou encore les raccourcis scénaristiques permettant à l’histoire d’évoluer de manière convenue, sans qu’aucune surprise ne pointe le bout de son nez, jusqu'à son ultime conclusion, qu'on peut voir arriver de (très) loin.

Cela étant dit, on ne peut qu’applaudir des deux mains les performances d’Elle Fanning et Dimitrius Schuster-Koloamatang (mais aussi de l’acteur Cameron Brown, qui prête son visage à l’armée de synthétiques). Ils parviennent à créer une alchimie perceptible à l’écran malgré les multiples effets spéciaux. In fine, «Predator : Badlands» reste un divertissement de qualité qui touchera une large partie des fans de Predator, et plus particulièrement ceux qui ont été convaincus par les précédents projets de Dan Trachtenberg, lequel cherche à élargir le public de la franchise. Une mission réalisée avec un talent indéniable.