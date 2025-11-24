Toute l’actu en direct 24h/24
Jimmy Cliff :  les 5 tubes de la légende du reggae décédée ce lundi

Décédé lundi 24 novembre, Jimmy Cliff est notamment l'auteur et interprète de «Many Rivers to Cross». [Youssef Boudlal / Reuters]
Par CNEWS
La star du reggae Jimmy Cliff est décédé ce lundi 24 novembre à l’âge de 81 ans, a annoncé son épouse. L’auteur compositeur et interprète jamaïcain a marqué le monde de la musique avec plusieurs titres entrés dans la légende. Voici ses 5 plus grands tubes. 

Many Rivers to Cross 

En 1969, Jimmy Cliff écrit, compose et interprète l’une de ses plus belles chansons : «Many Rivers to Cross». Le tube qui relate les difficultés de la vie et les épreuves à surmonter propulse l’artiste sous les feux des projecteurs. De Joe Cocker à Sharleen Spiteri, en passant par UB40, plusieurs artistes la reprendront au fil des années.  

«Reggae night» 

 

 En 1983, Jimmy Cliff sort «Reggae Night», un tube ultra festif qui fera le tour du monde et célèbre l’ambiance des soirées reggae. Une chanson co-écrite avec Latoya Jackson, devenu l'un de ses plus grand succès.

I Can See Clearly Now  

L’année 1994 est particulièrement faste pour la légende du reggae qui fait également sensation en donnant sa version de «I Can See Clearly Now». Un titre composé et interprété en 1972 par Johnny Nash, que le jamaïcain propulse dans le top 50 en France. La version de Jimmy Cliff est en effet choisie pour devenir la chanson phare de la bande originale du film «Rasta Rockett», sorti  la même année. 

Melody tempo Harmony  

 

 Toujours en 1994, Jimmy Cliff marque les esprits dans un duo devenu mémorable. L’artiste jamaïcain interprète avec Bernard Lavilliers «Melody Tempo Harmony», composé par l’artiste français qui deviendra d'ailleurs l’un des plus gros succès de ce dernier. 

Hakuna mataTA

 

La même année, Jimmy Cliff fait une incursion dans l’univers de Disney. Il reprendra notamment le titre «Hakuna Matata», morceau qui à l’origine figurait sur la bande originale du dessin animé «Le roi Lion».  

