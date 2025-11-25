Biyouna : l'actrice et chanteuse est décédée à l’âge de 73 ans à Alger

La comédienne franco-algérienne Biyouna, connue pour ses rôles dans les films «La Source des femmes» ou «Le Flic de Belleville», s’est éteinte à l’âge de 73 ans à l’hôpital Beni Messous, à Alger. Elle souffrait de graves problèmes respiratoires des suites d’un cancer du poumon.

Une grande dame du cinéma français et algérien s’en est allée. La comédienne franco-algérienne Biyouna, de son vrai nom Baya Bouzar, est décédée ce mardi 25 novembre au service de pneumologie de l’hôpital Beni Messous, à Alger, a confirmé le magazine Algérie Aujourd’hui. L’actrice et chanteuse, connue pour ses rôles dans les films «La Source des femmes», «Neuilly sa mère, sa mère !», «Les Déguns» ou encore «Le Flic de Belleville» avec Omar Sy, avait été hospitalisée une première fois le 4 novembre à l’hôpital de Baïnem à Alger, avant que son état empire et exige son transfert.

La triste nouvelle a été dévoilée par un de ses proches dans une publication sur Facebook. «Dieu est grand. La regrettée artiste Biyouna s’est éteinte il y a peu à l’hôpital Beni Messous d’Alger, vers 10h, des suites d’un cancer du poumon. Selon les médecins, le manque d’oxygène au cerveau a récemment provoqué une dégradation critique de son état. Nous appartenons à Dieu et c’est à Lui que nous retournerons. Priez pour son âme», a-t-il écrit à propos de celle qui se battait contre la maladie depuis 2016, et souffrait de graves problèmes respiratoires.

Née à Alger en 1952, Biyouna avait débuté sa carrière de comédienne au théâtre, où son tempérament flamboyant et sa voix singulière ont immédiatement su séduire le public. Sa carrière a décollé en 1973 avec le rôle de Fatma dans «La Grande Maison», un feuilleton adaptaté du roman de Mohamed Dib par le réalisateur Mustapha Badie. Comédienne, mais aussi chanteuse et humoriste, Biyouna n’a cessé d’explorer ses talents artistiques tout au long de sa carrière, et n’a jamais manqué une occasion de tendre la main à la nouvelle génération sur les dernières années de sa vie.