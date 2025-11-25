Brigitte Bardot est de nouveau hospitalisée à Toulon

Un peu plus d’un mois après un premier séjour à l’hôpital, l’ancienne icône du cinéma, Brigitte Bardot, serait à nouveau hospitalisée depuis plusieurs jours à Toulon.

La star a, à nouveau, quitté son domicile tropézien. Selon les informations de Var Matin, Brigitte Bardot, 91 ans, serait actuellement hospitalisée à l’hôpital Saint-Jean de Toulon. L’ex-star du cinéma hexagonal aurait rejoint l’établissement il y a une dizaine de jours, a révélé le média lundi 24 novembre. La comédienne n’a pour l’heure fait aucune déclaration.

Un second séjour

Il s’agit du deuxième séjour hospitalier qu’effectue la star cette année. Mi-octobre, Brigitte Bardot avait déjà été admise à l’hôpital de Saint-Jean de Toulon, où elle avait subi une légère intervention chirurgicale. Cette dernière s’était «déroulée de manière particulièrement satisfaisante», avait indiqué à l’époque son secrétariat à l’AFP. L'artiste, qui soutient depuis des décennies la cause animalière, avait quitté l’établissement quinze jours après cette intervention.

Quelques jours plus tard, elle avait été contrainte de démentir des rumeurs sur son état de santé et l’annonce de son décès. Une fake news lancée par l’influenceur Aqababe sur les réseaux, à laquelle la star avait répondu le 22 octobre. «Je ne sais pas quel est l’imbécile qui a lancé ce soir cette fake news sur ma disparition mais sachez que je vais bien et que je n’ai pas l’intention de tirer ma révérence», avait noté Brigitte Bardot sur le réseau X.