Scarlett Johansson tiendra le rôle principal dans une «nouvelle version radicale» du film «L'Exorciste»

Selon une information confirmée par le site américain Variety, Scarlett Johansson va tenir le premier rôle dans une «nouvelle version radicale» du célèbre film d’horreur «L'Exorciste».

La meilleure recrue possible. Les studios Universal et Blumhouse-Atomic Monster viennent d’annoncer le recrutement de Scarlett Johansson pour incarner le premier rôle dans le prochain volet de la franchise «L'Exorciste», actuellement en développement, confirme le site américain Variety. Écrit et réalisé par Mike Flanagan, ce film promet de proposer une «nouvelle version radicale» de la saga intitiée en 1973 par le réalisateur William Friedkin.

L’histoire originale suivait une mère de famille désespérée faisant appel à deux prêtres afin de réaliser l’exorcisme de sa fille de 12 ans, possédée par un esprit démoniaque. Le long métrage avait connu un succès colossal à l’international, et avait obtenu pas moins de dix nominations aux Oscars l’année suivante. En 2021, Universal avait déboursé 400 millions de dollars pour acheter les droits d’une nouvelle trilogie. Malheureusement, le premier film «L’Exorciste : Dévotion», sorti en 2023, a été un échec retentissant malgré le retour d’Ellen Burstyn dans le rôle de Chris MacNeil.

Une assurance au box-office ?

Si aucun détail concernant l’intrigue n’a été dévoilé, on sait que ce nouveau volet se déroulera dans le même univers que le film original, sans toutefois être une suite de «Dévotion». Il pourra surtout compter sur la présence au générique de Scarlett Johansson, qui est la comédienne (homme ou femme) la plus rentable de l’histoire du cinéma avec plus de 15 milliards de dollars de recettes générées à travers ses 52 films.

«Scarlett est une actrice brillante dont les performances captivantes semblent toujours réelles et sincères, aussi bien dans les films de genre que dans les blockbusters, et je ne pourrais être plus heureux de la voir rejoindre le prochain film ‘L’Exorciste’», a confié Mike Flanagan à propos de celle qui a récemment participé à relancer une autre franchise historique, en tenant le rôle principal dans «Jurassic World : Renaissance», qui a cumulé plus de 868 millions de dollars de recette à travers le monde.