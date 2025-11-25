«Wicked : Partie 2» sauve le box-office nord américain et entre dans l'histoire du cinéma

La suite de la comédie musicale inspirée de l'univers du Magicien d'Oz réalise le deuxième meilleur démarrage de l'année au box-office nord américain, derrière «Minecraft, le film».

Certaines sociétés de distribution américaines peuvent retrouver le sourire. C'est le cas d'Universal Pictures. Après une année morose pour le cinéma américain, marquée par des échecs colossaux (seulement 200 millions de dollars aux États-Unis et au Canada pour «Captain America : Brave New World», 87 millions pour «Blanche-Neige», 72 millions pour «Elio» ou encore 70 millions pour «Une bataille après l'autre»), le box-office nord américain reprend des couleurs. Et «Wicked : Partie 2» n'y est pas pour rien.

La deuxième partie de la comédie musicale inspirée de l'univers du Magicien d'Oz a raflé la vedette ce week-end du 21 novembre, avec des recettes s'élevant à 150 millions de dollars (130 millions d'euros), selon les estimations du cabinet spécialisé Exhibitor Relations. Cela marque le deuxième meilleur week-end d'ouverture de l'année, derrière l'indétronable «Minecraft, le film» et ses 162 millions de dollars.

Le succès de Broadway à l'écran

«Wicked : Partie 2» entre dans l'histoire du septième art en signant le plus gros carton pour une comédie musicale de Broadway adaptée au cinéma. En France, le film de Jon M. Chu brille aussi avec 226.000 curieux (en comptant les avants-premières) venus découvrir la suite des aventures de Glinda et d'Elphaba.

La deuxième partie suit Glinda, jouée par Ariana Grande, et Elphaba, incarnée par Cynthia Erivo, en lutte contre les manigances du Magicien (Jeff Goldblum) et de Madame Morrible (Michelle Yeoh). Le premier volet, devenu un véritable phénomène dans la pop culture, avait déjà séduit les critiques, en ayant engrangé 758 millions de recettes dans le monde.

Il avait même séduit les membres des Oscars en récoltant huit nominations, dont la plus prestigieuse, celle de «meilleur film». Le long-métrage n'est finalement reparti qu'avec deux statuettes, celles de «meilleur décor» et de «meilleure création de costumes».

Jesse Eisenberg sur le podium

En deuxième place du box-office nord-américain se trouve «Insaisissables 3», avec 9,1 millions de dollars. Le troisième volet réalisé par Ruben Fleischer réunit Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Dave Franco et Woody Harrelson qui incarnent des illusionnistes à la poursuite de dangereux criminels.

La troisième place appartient à «Predator : Badlands», avec 6,3 millions de dollars. Un jeune Predator, exclu de son clan, trouve une alliée improbable et entreprend un voyage en territoire hostile, à la recherche de l'adversaire ultime. «Running Man», une nouvelle interprétation du roman dystopique de Stephen King sur un jeu télévisé meurtrier, se classe quatrième avec 5,8 millions de dollars.

La cinquième place est attribuée à «Rental Family», dans lequel Brendan Fraser incarne le rôle d’un acteur raté qui se retrouve au Japon, où il travaille pour une agence de «familles à louer» et se fait passer pour le proche de parfaits inconnus.