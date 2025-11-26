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«Bébert», leader du groupe de rock Les Forbans, est décédé

Le décès d’Albert Kassabi, plus connu sous le surnom de «Bébert», a été annoncé par Michel Papain, cofondateur et batteur des Forbans. [Capture Facebook @Officiel Les Forbans]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Albert Kassabi, dit «Bébert», le leader du groupe de rock Les Forbans, s'est éteint ce mardi à l'âge de 63 ans.

Il était une star des années 1980. Albert Kassabi, dit «Bébert», leader du groupe de rock Les Forbans, est mort mardi soir, à l'âge de 63 ans, a annoncé à l’AFP Michel Papain, cofondateur, au nom de la famille. Le chanteur est décédé des suites d’une longue maladie, a-t-il précisé.

«C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Bébert. Nos pensées vont à sa famille, ses proches et ses fans. Il restera à jamais dans nos cœurs et dans l'histoire de la musique. Repose en Paix Bébert», a posté le batteur du groupe sur le compte Facebook officiel du groupe.

 

Composé au départ de copains de lycée, le groupe Les Forbans s'est formé en 1978 et avait connu la gloire dans les années 1980 d’abord avec le tube «Chante !», sorti en 1982. Il s'agissait d'une adaptation de la chanson américaine des années 1960 «Shout! Shout! (Knock Yourself Out)».

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Les Forbans, qui ont participé jusqu’en 2014 à la tournée «Age Tendre, la tournée des idoles», avaient fêté le 40e anniversaire du groupe sur la scène de L'Olympia en 2018. Ils ont sorti une dizaine d’albums et se produisaient ces dernières années une cinquantaine de fois par an.

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