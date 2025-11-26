Salon du livre et de la presse jeunesse : le rendez-vous incontournable et gratuit pour les jeunes lecteurs en Seine-Saint-Denis

Jusqu'au 1er décembre 2025, la 41eme édition du Salon du livre et de la presse jeunesse se tient en Seine-Saint-Denis, sous le signe de l’empathie. Expositions, espaces de lecture, rencontre avec les auteurs… À l’heure des réseaux sociaux et de la prévalence des écrans, l’événement gratuit, qui entend valoriser la lecture, s’annonce plus que jamais indispensable.

Un rendez-vous à ne pas manquer. Jusqu'au 1er décembre 2025, le Salon du livre et de la presse jeunesse ouvre ses portes au parc des expositions de Montreuil, en Seine-Saint-Denis (93). Pour cette 41ème édition, les organisateurs ont choisi le thème de l’empathie. Comment rencontrer l’autre ? Comment échanger ? Comment se montrer disponible ? Tour d’horizon des principaux rendez-vous de l'événement.

L’excellence de la BD jeunesse française

L’amour des Français pour les bandes dessinées ne se dément plus. C’est pour cela que tout un espace sera consacré à la bande dessinée et aux littératures graphiques avec des milliers de références.

Plus encore, douze éditeurs venus des quatre coins du monde bénéficieront d’une immersion complète au salon pour rencontrer les auteurs de bande dessinée, afin de les faire rayonner à l’international. Un programme porté par l’Institut français.

La Corée mise à l’honneur

Afin de célébrer les 140 ans des relations diplomatiques entre la France et la Corée du Sud, le salon met à l’honneur la création contemporaine de ce pays d’Asie.

Plusieurs auteurs coréens seront donc présents au salon. Ainsi de Min-seok Ha et de Hye-Eun Kim, auteurs de bande dessinée, de Lee Soyoung, auteure jeunesse ou encore de Seoha Lim, illustratrice spécialisée dans les dessins au crayon de couleur.

Le kiosque de la presse jeunesse

À tous les reporters en herbe, rendez-vous au premier étage du Paris Montreuil Expo. Soucieux d’aiguiser l’esprit critique des jeunes lecteurs, le Salon du livre offre une large place à la presse jeunesse. Une façon d’initier les enfants à l’information.

Ainsi, près de dix éditeurs présenteront aux jeunes lecteurs leur magazine. Seront également diffusées en direct plusieurs émissions au cours desquelles de jeunes lecteurs pourront se glisser dans la peau de journalistes professionnels, lors d’interviews et de débats philosophiques. Des stands qui pourraient éveiller des vocations.

Résultats des états généraux de la lecture pour la jeunesse

C’est au Salon du livre que les consultations des états généraux de la lecture pour la jeunesse seront dévoilées. Lancée par les ministères de la Culture et de l’Éducation nationale, cette vaste enquête a été initiée pour identifier les freins à la lecture et repenser les dispositifs publics.

Malgré le recul général de la lecture au profit des écrans, le secteur de la littérature jeunesse résiste à la baisse générale des ventes. En 2024, la littérature jeunesse représentait 13,4 % du marché du livre, confirmant sa place de troisième secteur éditorial derrière la littérature générale et la bande dessinée et les mangas.

«Alf et Orel», bel exemple des candidats en lice pour les nombreux prix

C’est l’histoire de deux amis qui se retrouvent dans la forêt, à la fin de l’été. Pour rejoindre Orel, Alf traverse ainsi la forêt, au rythme des saisons. Au fil d’une longue promenade pleine de surprises, il est emporté par son camarade qui le soulève hors de l’eau…

Editions Cambourakis

L’ouvrage de Jeanne Macaigne sera-t-il élu lauréat de la catégorie livre illustré ? En tout cas, il est en bonne voie, sélectionné parmi vingt autres par les Pépites du Salon. Chaque année, le jury, composé exclusivement d’enfants et d’ados, célèbre le meilleur de la création jeunesse. Les résultats seront annoncés le 26 novembre.

41e Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, Paris Montreuil Expo, 128, rue de Paris, Montreuil (93).