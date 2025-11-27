Goncourt des lycéens 2025 : Nathacha Appanah remporte le prix pour son roman La Nuit au cœur

Nathacha Appanah a décroché ce jeudi à Rennes le Goncourt des lycéens, pour son roman «La nuit au cœur», paru aux éditions Gallimard.

Les jeunes ont parlé. Le Goncourt des lycéens 2025 a été décerné ce jeudi à Nathacha Appanah pour son roman «La nuit au cœur», paru chez Gallimard. Un coup double pour l'autrice, qui a déjà remporté le prix Femina au début du mois pour ce roman poignant, qui entremêle le destin de trois femmes victimes de la violence conjugale.

Un ouvrage dans lequel, elle raconte sa propre expérience de cette violence alors qu’elle a dû fuir l’homme violent avec lequel elle vécu jusqu’à ses 25 ans, mais aussi l’histoire de sa cousine tuée par son époux à l'île Maurice et celle de Chahinez Daoud, brûlée vive par son mari en 2021 à Mérignac.

Un sujet qui fait tristement écho au dernier rapport de l'ONU, dévoilé mardi 25 novembre, annonçant qu'une femme a été tuée toutes les dix minutes par un conjoint ou un proche en 2024 dans le monde.

L'autrice mauricienne succède à Sandrine Collette, sacrée l’année dernière pour son ouvrage «Madeleine avant l’aube» (éditions JC Lattès). Jointe par l'AFP, la lauréate a remercié le jury pour «le grand cadeau que vous m’avez fait, à moi, à Chahinez, à Emma [les héroïnes du livre, Ndlr], à la littérature».

Cinq finalistes étaient en lice pour cette 38e édition du petit frère du Goncourt : Laurent Mauvignier («La maison vide», aux éditions de Minuit), Nathacha Appanah («La nuit au cœur», Gallimard), David Deneufgermain («L'adieu au visage», Marchialy), Paul Gasnier («La collision», Gallimard) et David Thomas («Un frère», L'Olivier).

Un jury composé de 2.000 élèves

Nathacha Appanah a été désignée par un jury de près de 2.000 lycéens, issus d’une cinquantaine d’établissements en France et à l'étranger, après avoir lu les mêmes ouvrages que ceux sélectionnés pour le prix Goncourt 2025, à une exception près cette année. Le nouveau roman de l'écrivain David Diop, lauréat en 2018 du Goncourt des lycéens pour «Frère d’âme», a été retiré de la sélection. En effet, le règlement du Goncourt des lycéens n'autorise pas, comme son aîné, un auteur à remporter deux fois le prix, rappelle l’AFP.

Créé en 1988 et organisé par la Fnac et l’éducation nationale, le Goncourt des lycéens offre une véritable vitrine à son lauréat, dopant largement ses ventes.