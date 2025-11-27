L’iconique manteau porté par Jackie Kennedy le soir de l'élection de JFK mis aux enchères

La maison Sotheby’s va vendre aux enchères le célèbre manteau de Jacqueline Kennedy Onassis, porté lors de la nuit électorale de John Fitzgerald Kennedy, le 8 novembre 1960. Une pièce estimée entre 6.000 et 8.000 dollars.

Un morceau d’histoire. Il a été vu par des millions de personnes et a fait la une du magazine américain Life. Le célèbre manteau violet de maternité porté par Jackie Kennedy le soir de l’élection de son mari John F. Kennedy, le 8 novembre 1960 alors qu’il prenait la parole pour célébrer sa victoire, sera mis aux enchères par la maison Sotheby’s le 15 décembre prochain, à New York et en ligne.

«Peu de vêtements incarnent aussi parfaitement l'élégance et l'histoire», a noté la maison sur son site, soulignant la valeur hautement symbolique de cette pièce unique conçue sur mesure pour Jackie Kennedy, enceinte à l’époque de huit mois de son deuxième enfant. Une pièce «symbole d'une nuit historique», qui avec son col arrondi, ses boutons surdimensionnés et sa coupe impeccable préfigure aussi le style de Jackie Kennedy à la Maison Blanche, devenue au fil des années une véritable icône de la mode. «Ce manteau est devenu le symbole à la fois de l'aube d'une nouvelle ère politique et de l'émergence de l'une des icônes du style les plus durables du XXe siècle», souligne ainsi l’établissement, qui a partagé plusieurs clichés de l'emblématique manteau.

Estimé entre 6.000 et 8.000 dollars, soit un peu plus de 5.000 et près de 7.000 euros, cette pièce unique avait jusqu’alors été conservée par une famille qui entretient des liens étroits et de longue date avec les Kennedy, a par ailleurs précisé la maison.

Ce manteau iconique sera mis aux enchères dans le cadre de la vente «Handbags & Fashion», qui réunit par ailleurs une sélection d'articles de luxe : des iconiques Birkins et Kellys aux créations les plus rares de la maison Hermès, ou encore des pièces provenant de maisons légendaires telles que Chanel, Dior et Yves Saint Laurent.