Keen'V : tout savoir sur «IV saisons», son nouvel album dévoilé ce vendredi

Deux ans après «Équilibre», Keen'V sort ce vendredi «IV saisons», son douzième et nouvel album. Le chanteur normand y dévoile davantage ses fêlures.

En quinze ans de carrière, il a vendu plus d’1,5 million d’albums. Ce vendredi 28 novembre, Keen’V sort «IV saisons», son douzième opus qu’il présente comme «un projet ambitieux et personnel», légèrement éloigné de ses premières productions aux textes parfois festifs et aux sonorités caribéennes.

«Mon public sait que je ne suis pas qu'un ambianceur. Il chante énormément 'Petite Émilie' (sur le harcèlement scolaire, ndlr) en tournée, et ce n'est pas du tout un titre d'ambiance. C'est pour ça que l'album est important parce que, si on ne se concentre que sur les singles, l'image qu'on a de moi, c'est ça. Alors que j'aime la musique dans son ensemble», a récemment expliqué le chanteur de 42 ans, de son vrai nom Kevin Bonnet, lors d'une entrevue avec l'AFP.

«Un voyage musical émotionnel»

Ce disque se compose de douze morceaux, lesquels représentent chacun un mois de l’année et sont liés aux quatre saisons.

Avec cette nouvelle proposition artistique, Keen’V, qui a suivi une longue introspection après avoir lutté contre la dépression, propose «un voyage musical émotionnel».

Des chansons qu’il défendra dans le cadre d’une grande tournée lancée en janvier 2027 et baptisée «A nos 20 ans». «J’vous l’avais promis… en 2027 on va fêter ça comme il se doit», a-t-il annoncé sur son compte Instagram. Keen’V se produira dans une trentaine de villes, dont Lille, Toulouse, Brest, Nantes, ou encore Bordeaux et Poitiers.