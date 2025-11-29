Paris : 5 idées sorties à faire en famille pour les fêtes de fin d'année

Le mois de décembre rime avec décoration du sapin, illuminations féériques et moment chaleureux à partager en famille. Voici quelques idées sorties dans la capitale pour émerveiller petits et grands.

la plus royale : «le parcours du roi»

Le Château de Versailles revêt ses habits de fête. Dès le 13 décembre et jusqu’au 3 janvier, les visiteurs pourront se balader dans ce qu’on appelle le «Parcours du Roi», une visite-spectacle hors du commun. À la nuit tombée, les comédiens, les danseurs et les musiciens, tous déguisés, investissent les plus beaux lieux du domaine royal. On pourra aussi bien participer à un concert dans le salon d’Hercule qu’assister à d’impressionnants duels d’escrime dans l’escalier Gabriel.

Quant à la fameuse Galerie des Glaces, elle accueillera une démonstration de danse typique de l’époque du Roi Soleil et de musique baroque. Intitulé «Les Menus plaisirs de Marie-Antoinette», le show sera assuré par des danseurs du Ballet de l’Opéra Royal, accompagnés des musiciens de l’Orchestre de l’Opéra Royal. Et pour coller aussi au calendrier de fêtes, un père Noël baroque sera aussi de la partie. Confortablement installé dans la Galerie des Batailles, il prendra le temps de faire quelques photos avec ses admirateurs.

«Le parcours du Roi», du samedi 13 décembre 2025 au samedi 3 janvier 2026, Château de Versailles (78).

la plus littéraire : «la Cité immersive des fables»

Tout le monde croit connaître Jean de La Fontaine (1621-1695), ou tout du moins ses fables les plus célèbres. À Paris, la Cité immersive des fables propose de redécouvrir ce génial auteur et ses écrits de façon ludique, passionnante et interactive. Sur 1 000 m2, une exposition invite les spectateurs de tous âges à voyager au cœur de ses vers. C’est d’ailleurs l’auteur en personne, campé grâce à un système de vidéo par l’excellent Laurent Stocker de la Comédie Française, qui accueillera le public dans son bureau.

©Cité immersive des fables

Il s’apprête à entrer à l’Académie Française et travaille sur son discours, avant que ce dernier ne soit dérobé par les animaux de ses fables. On croisera ainsi le Renard, campé par Charles Berling, le Loup (Arielle Dombasle), la Grenouille vaniteuse (Marie S’infiltre) ou encore le Lion (Alexandre Astier). Autant de créatures et de récits qui permettront de mieux cerner l’écrivain, l'œuvre qu'il a laissé à la postérité, mais aussi la société du 17e siècle, entre pouvoir royal et courtisans.

«Cité immersive des fables», 5, rue de Berri, Paris 8e.

la plus féérique : «Lumières de la Nature»

Comme chaque année à l’approche de Noël, parcs et jardins accueillent des parcours nocturnes enchanteurs et rivalisent de créativité pour faire briller les yeux de toute la famille. À Paris, le Jardin des Plantes s’impose une fois encore comme la sortie incontournable de la saison avec son festival «En voie d'illumination», placé sous le signe de la bioluminescence, de la fluorescence et de l’incandescence. Intitulée «Lumières de la Nature», cette balade féérique invite le public à percer les secrets de ces phénomènes lumineux naturels.

Les petits et grands promeneurs du soir croiseront notamment un volcan en éruption de près de six mètres, des aurores boréales ou encore deux vraies fluorites de plusieurs kilogrammes, exceptionnellement sorties des réserves. Conçue en collaboration avec les scientifiques du Muséum national d'Histoire naturelle, cette expérience multisensorielle s’appuie sur des dispositifs technologiques de pointe – mapping vidéo, lasers, projections, hologrammes, lumière UV, dalles LED... – pour une immersion totale.

«En voie d'illumination : Lumières de la Nature», jusqu’au 18 janvier 2026, Jardin des Plantes, Paris 5e.

la plus nostalgique : «Le Roi Soleil, le retour»

Le Roi Soleil revient plus rayonnant que jamais. Produit par Dove Attia et mis en scène par Kamel Ouali, le spectacle mythique «Le Roi Soleil» repart en tournée à l’occasion de son 20e anniversaire dans une nouvelle version. La troupe fera étape au Dôme de Paris, du 4 décembre 2025 au 18 janvier 2026, avant d'entamer une grande tournée à travers l’Hexagone jusqu’en juin 2026. Deux décennies après avoir incarné sur les planches Louis XIV, dit «Le Roi Soleil», Emmanuel Moire reprendra le rôle-titre.

Pour retracer le destin du monarque à l’origine du Château de Versailles, il sera notamment accompagné par Louis Delort, la chanteuse Lou ou encore Flo Malley. Joué pour la première fois en 2005, ce show devenu culte, qui a également révélé Christophe Maé au grand public, donne à entendre de nombreux tubes à succès qui ont marqué toute une génération, comme «Je fais de toi mon essentiel», «Tant qu’on rêve encore» ou encore «Être à la hauteur».

«Le roi soleil, le retour», du 4 décembre 2025 au 18 janvier 2026, Dôme de Paris, Paris 15e.

la plus étincelante : «La Belle au bois dormant»

Après «Peter Pan» et «Cendrillon», Ballets of lights revisite, dès le 22 décembre prochain au théâtre du Gymnase, à Paris, le conte de «La Belle au bois dormant». Pour ce spectacle qui s'inscrit parfaitement dans l'ambiance des fêtes de fin d'année, les danseurs redonnent vie à ce classique dans des costumes confectionnés et ornés de multiples lumières à fibre optique, créés spécialement pour l'événement. Ou quand l'art s'allie à la technologie pour un rendu époustouflant.

Pirouettes, fouettés, arabesques... Chacun des mouvements des artistes évoluant avec grâce pendant près d'une heure, est ainsi amplifié, magnifié, donnant l'illusion qu'ils flottent dans les airs. Si la modernité est au rendez-vous dans des chorégraphies parfaitement exécutées, le récit, qui oscille entre magie et féérie, est quant à lui respecté. Celui d'une jeune princesse qui, victime d'un sort à cause d'une méchante sorcière, s'endort avant d'être réveillée par son prince charmant.

«Ballet of lights : La Belle au bois dormant», du 22 décembre au 16 janvier 2026, Théâtre du gymnase, Paris 10e.