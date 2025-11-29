Tom Stoppard : le scénariste de «Brazil» et «Shakespeare in Love» est mort à 88 ans

Le dramaturge britannique Tom Stoppard, connu pour avoir réalisé les scénarios de «Brazil» et «Shakespeare in Love», est décédé à l'âge de 88 ans à son domicile dans le sud-ouest de l'Angleterre.

Acclamé pour les scénarios de «Brazil» et «Shakespeare in Love», le dramaturge britannique Tom Stoppard est décédé ce dimanche à l'âge de 88 ans. «Nous sommes profondément attristés de faire part de la mort de notre ami et client, Tom Stoppard, survenue à son domicile dans le Dorset», a annoncé l'agence dans un communiqué.

Né en Tchécoslovaquie en 1937 dans une famille juive contrainte à l'exil par l'avancée nazie, Tom Stoppard arrive en Angleterre à la fin de la guerre, après avoir vécu à Singapour et en Inde. Il a quitté l'école à 17 ans et après une brève carrière de journaliste à Bristol, se fait connaître dès 1967 grâce à «Rosencrantz et Guildenstern sont morts», une pièce absurde mettant en scène deux personnages tirés d'Hamlet.

Auteur de plus de trente pièces, sa dernière, «Leopoldstadt», qui retrace le parcours d'une famille juive aisée installée à Vienne au destin bouleversé par le nazisme et la Shoah, avait remporté en 2023 quatre Tony Awards, la récompenses du théâtre américaines, dont celui de la meilleure pièce.

Il a également écrit des pièces pour la radio, la télévision et le cinéma avec les scénarios de «Brazil» de Terry Gilliam en 1985, «L'Empire du Soleil» de Steven Spielberg en 1987 et «Anna Karénine» de Joe Wright en 2012. Il participe également à l'écriture des scénarios d'«Indiana Jones et la dernière croisade» et «Star Wars, épisode 3».

Régulièrement objet de l'attention des tabloïds britanniques pour sa vie amoureuse trépidante, Tom Stoppard, père de quatre fils, avait épousé à 76 ans sa troisième femme, l'héritière Sabrina Guinness.

«Mon dramaturge préféré»

Le chanteur des Rolling Stones, Mick Jagger, lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux. «Tom Stoppard était mon dramaturge préféré», a-t-il publié sur X. «Il nous laisse un corpus majestueux d'œuvres intellectuelles et amusantes. Il me manquera toujours».

Tom Stoppard was my favourite playwright. He leaves us with a majestic body of intellectual and amusing work. I will always miss him. pic.twitter.com/c9c2Y3ohZn — Mick Jagger (@MickJagger) November 29, 2025

«Nous nous souviendrons de lui pour ses oeuvres, leur éclat et leur humanité, ainsi que pour son esprit, son irrévérence, sa générosité d'âme et son amour profond de la langue anglaise», a déclaré samedi l'agence d'artistes United Agents, en annonçant son décès à domicile, dans le sud-ouest de l'Angleterre.