Ça m’a contrarié» : George Clooney révèle que Brad Pitt le taquine encore pour le rôle qu’il lui a ravi dans «Thelma & Louise»

Prochainement à l’affiche du film «Jay Kelly» sur Netflix, George Clooney s’est confié sur la déception ressentie au début des années 1990 après avoir perdu le rôle du personnage incarné par Brad Pitt dans «Thelma & Louise».

Un souvenir encore vivace. Actuellement en pleine tournée promotionnelle du film «Jay Kelly» attendu le 5 décembre prochain sur Netflix, George Clooney a profité d’une interview avec le site britannique The Times pour se remémorer sa déception le jour où il a perdu le rôle de l’autostoppeur dans le film de Ridley Scott «Thelma & Louise».

«J’ai été jusqu’au dernier test pour un rôle dans ‘Thelma & Louise’. Et c’est cet enfoiré de Brad Pitt qui l’a eu», a révélé l’acteur de 64 ans. En 1991, la carrière de Brad Pitt avait fait un bond en avant après son incarnation de JD, un autostoppeur sexy avec lequel le personnage incarné par Geena Davis se rapproche pendant le périple des deux femmes.

C’est d’ailleurs grâce à elle que le comédien a obtenu le rôle, l’actrice ayant été totalement chamboulée par le physique et le charisme de Brad Pitt au moment de lui donner la réplique pendant l’audition à laquelle Mark Ruffalo et George Clooney ont participé.

«Tout le monde voulait ce rôle. Alors ils avaient fait une shortlist de cinq candidats. Et je devais faire des lectures avec eux. Alors, j'ai lu avec eux. Il y avait quatre bruns. Ils étaient tous très bons, et mignons. Ensuite, Brad est entré. Et j'ai comme oublié mes répliques. Je tenais le script et j'étais comme... Il disait sa réplique et moi je faisais : ‘Non... euh... Pourquoi ?’ Enfin bref, ils ont fini par le prendre», avait-elle confié à la télévision en 2016.

Selon George Clooney, qui avoue avoir refusé de regarder le film pendant des années «parce que ça m'a contrarié», Brad Pitt ne cesse de lui rappeler cette défaite à la moindre occasion. «Oh que oui, il ne cesse de chambrer avec ça. Et quand j’ai enfin vu le film, je me suis dit qu’il n’y avait que lui pour jouer ce rôle», admet le comédien qui obtiendra le rôle de Doug Ross en 1994 dans la série «Urgences» qui le propulsera à son tour au rang de superstar hollywoodienne.