«Je vous embrasse tous» : Brigitte Bardot donne de ses nouvelles et rassure sur son état de santé

La star du cinéma français Brigitte Bardot a tenu à rassurer sur son état de santé ce dimanche. La nonagénaire a assuré qu'elle était «actuellement en convalescence» et a demandé à un respect de sa vie privé.

Tout va bien pour BB. Brigitte Bardot, dont l'état de santé inquiétait ses fans récemment, a tenu à rassurer dans un communiqué transmis à l'AFP par la fondation qui porte son nom. L'actrice française de 91 ans a assuré être en convalescence à l'hôpital et a demandé à ce que sa vie privée soit respectée.

«Madame Brigitte Bardot rappelle qu'elle est actuellement en convalescence, qu'elle aimerait que l'on ait la délicatesse de respecter son intimité, et invite tout le monde à se calmer», peut-on lire dans le communiqué de la fondation Brigitte Bardot.

Une nouvelle hospitalisation

L'ancienne artiste a été hospitalisée à nouveau à Toulon après un premier séjour lié à une intervention chirurgicale. «Mme Bardot tient à rassurer celles et ceux qui s'inquiètent sincèrement pour elle. Elle leur adresse ce message : "Je vous embrasse tous"», a poursuivit la fondation, consacrée à la défense et à la protection animale.

Brigitte Bardot s'est retirée du 7e art depuis 1970 pour se consacrer à la cause animale. Depuis, elle vit dans une grande résidence à Saint-Tropez, qui abrite sans surprise de nombreux animaux et une chapelle privée.

Elle avait déclaré à la presse en mai dernier qu'elle vivait «comme une fermière», entourée de ses moutons, ses cochons, ses chiens, ses chats, son âne et sa ponette. Elle ne possède d'ailleurs ni téléphone portable, ni ordinateur et tient à rester éloignée de toute forme de nouvelles technologies.