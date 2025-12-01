Ce sera «la plus grande œuvre immersive au monde» : l'artiste JR donne des détails sur sa «Caverne», qui sera installée sur le Pont-Neuf en juin

JR a donné des détails sur sa «Caverne du pont-Neuf» qui va être installée sur le célèbre pont parisien en juin 2026. Quarante ans après Christo et Jeanne-Claude qui avaient déjà emballé l'édifice, l'artiste s'enorgueillit de travailler sur ce qui sera «la plus grande œuvre immersive au monde».

JR entreprendra l’année prochaine ce qu’il décrit comme son plus grand défi à ce jour : «emballer» le Pont-Neuf. Pendant trois semaines – du 6 au 26 juin 2026 - le célèbre pont parisien sera enveloppé de tissu.

Intitulé «La Caverne du Pont Neuf», cette œuvre est, selon les propos de JR au Guardian : «à 100 % la chose la plus difficile que j'aie jamais faite». «J’adore les défis», a confié ce week-end au média britannique celui qui avait en 2010 été qualifié de «street artist le plus branché depuis Banksy». «J’ai réalisé que je pouvais en fait envelopper ce pont et y créer une véritable grotte», a poursuivi le grapheur, photographe et réalisateur. «Vous allez voir cette grande formation rocheuse en plein centre-ville. Ça va vraiment perturber la vie quotidienne», a-t-il ajouté.

Mythe de Platon

Comme il s’en est aussi tout récemment confié au site paris.fr, cette «caverne», sera la continuité d’un long projet entamé dès 2016 avec «Le Secret de la grande pyramide» au Louvre, où un collage avait permis de révéler la pyramide «autrement» et d’en apercevoir les dessous. «Cela s’est poursuivi à la fois en Italie et en France, notamment il y a deux ans avec la métamorphose du Palais Garnier dans ‘Retour à la caverne’, dont la façade s’est transformée en une vaste caverne s’ouvrant sur un passage de roches et de lumière. Avec le trompe-l’œil de ‘La Caverne du Pont-Neuf’, de grandes formations rocheuses reliant les rives droite et gauche de la Seine, je veux inviter les visiteurs à s’approcher au plus près des failles du pont, révéler ce qui se cache sous la surface de ce monument historique !»



Le projet fait référence au mythe de Platon «qui nous fait réfléchir sur la société et sur nous-mêmes, explique aussi JR. Le philosophe parle de perception, d’illusion, de vérité – des thèmes totalement contemporains. Aujourd’hui, nos ‘ombres’, ce sont nos téléphones, nos bulles d’algorithmes qui nous enferment chacun dans une version différente du monde et nous polarisent», poursuit-il. L’art, lui, ne donne pas de réponse, il soulève des questions. Revenir à la caverne, c’est revenir aux origines du monde ainsi qu’aux premières traces humaines, l’envie de dire ‘ Je suis là’ à travers des ‘graffitis’ dans les grottes. Moi qui ai commencé par le graffiti, ça me passionne. Cette installation à Paris, c’est mon interprétation de tout cela».

Un hommage à Christo et Jeanne-Claude

Âgé de 42 ans, JR, qui a grandi dans une cité HLM de la banlieue parisienne, n'avait que deux ans lorsque le couple d’artistes Christo et Jeanne-Claude avaient déjà «emballé» le Pont-Neuf, en 1985. «Évidemment, je n'y connaissais rien à l'époque, et l'art est arrivé tard dans ma vie», a-t-il déclaré au Guardian. «En découvrant le travail de Christo et Jeanne-Claude, j’ai réalisé ce que j’avais manqué. Je savais que le projet [du Pont-Neuf] avait eu un impact majeur sur ma ville et j’ai regretté de ne pas y avoir été.»

«Qu’on me demande de réaliser une œuvre quarante ans plus tard sur le même pont représente une immense responsabilité, mais aussi un moment incroyable pour moi : celui de créer quelque chose de véritablement fascinant, de me surpasser pour créer une œuvre qui, je l’espère, marquera la ville de Paris – et peut-être le monde – comme l’ont fait Christo et Jeanne-Claude.» «On partage le même principe d’autofinancement, sans logos, pour préserver la pureté de l’œuvre, a précisé JR pour paris.fr. (…) Aujourd’hui, mon geste s’en rapproche – je collabore même avec la Fondation Christo et Jeanne-Claude pour ce projet –, même si mon interprétation est complètement différente».

JR a indiqué que les détails techniques de sa «Caverne du Pont-Neuf», qui implique le travail de dizaines d'ingénieurs, et de centaines d'ouvriers, sont encore en cours d'élaboration. L'autorisation aura en revanche été relativement simple à obtenir. «Pour Christo et Jeanne-Claude, obtenir l'autorisation de réaliser le 'Pont-Neuf Wrapped' (emballé, ndlr) avait été l'un des plus grands défis de leur carrière», a souligné le neveu de Christo, Vladimir Yavachev, dans un communiqué de la fondation. Mais Paris a depuis pris l'habitude d'accueillir des projets d'art contemporain spectaculaires, comme l'emballage de l'Arc de Triomphe en 2021, œuvre posthume de Christo et Jeanne-Claude. «Une fois les premiers dessins réalisés, il y a eu bien sûr tout un travail avec la Ville de Paris», raconte JR à l’AFP. «Même si c'est très complexe comme réalisation, la tâche m'est rendue plus facile de passer après eux».

«Les gens pourront voir chaque étape, se félicite aussi l'artiste. Rien ne leur sera caché. Tout sera transparent (...) Pour moi, c’est une forme d’aboutissement : après des années à couvrir des façades partout dans le monde, je permets au public de ‘rentrer’ gratuitement dans l’une de mes réalisations, puisque les visiteurs pourront traverser le pont, de jour comme de nuit».