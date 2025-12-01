Céline Dion, Madonna, Hillary Clinton... Quel est ce couple de Français dont descendent toutes ces stars ?

Céline Dion, Madonna, Jim Carrey, Hillary Clinton, Alanis Morissette ou encore Xavier Dolan ont tous un point commun : ils descendent d'un couple de Français du XVIIᵉ siècle.

Une histoire étonnante. Louis Hébert et Marie Rollet, ces noms ne vous disent peut-être rien, pourtant ce couple de Français du XVIIᵉ siècle fait partie de l'arbre généalogique de nombreuses stars, dont Céline Dion, Madonna, Jim Carrey, Hillary Clinton, Alanis Morissette ou encore Xavier Dolan, selon Geneanet. Voici l'histoire de ce couple.

les premiers colons français au québec

Louis Hébert, fils d'un marchand-apothicaire et épicier, rencontre Marie Rollet, fille d’un bourgeois parisien au début du XVIIᵉ siècle. Les deux se marient en 1601. Malgré une situation financière pas optimale, Louis et Marie font trois enfants, Anne, Guillemette et Guillaume.

Arrivés à Québec en 1617, Louis Hébert et Marie Rollet deviennent les premiers colons français à s’y établir avec l’intention d’y vivre. Louis met à profit ses connaissances botaniques pour cultiver la terre : il est considéré comme le premier véritable agriculteur du Canada, transformant une forêt en champs fertiles. Après avoir été nommé seigneur du lieu, Louis meurt en 1627. Sa femme, Marie, figure respectée, poursuivra son œuvre jusqu’en 1649, dévouée notamment à l’éducation des jeunes Amérindiens convertis. Elle reste dans l’histoire comme la «mère des colons».

La descendance de ce couple va ensuite s'étendre tout au long du XVIIᵉ siècle et après. Aujourd’hui, des milliers de Québécois et Nord-Américains peuvent retracer leurs origines jusqu’à eux, dont les stars Céline Dion, Madonna, Jim Carrey, Hillary Clinton, Alanis Morissette ou encore Xavier Dolan.

Grâce à son outil, Geneanet avait déjà révélé des parentés inattendues entre des personnalités publiques, notamment entre Gabriel Attal et Apolline de Malherbe.