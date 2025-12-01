Festival de la BD d'Angoulême : l’édition 2026 est annulée, selon l'un des avocats de l’organisateur 9e Art+

Dans la tourmente depuis plusieurs semaines, l’édition 2026 du festival d’Angoulême est annulée, a annoncé l'un des avocats de l’agence 9e Art+, en charge de son organisation. Le festival devait se tenir du 29 janvier au 1er février 2026.

Une édition impossible. L'un des avocats de l’agence 9e Art+ a annoncé ce lundi, l’annulation de la 53e édition du festival de la BD d’Angoulême, dans un communiqué dévoilé par France Bleu et Charente Libre. «L’édition 2026 du Festival ne pourra matériellement pas avoir lieu dans des conditions appropriées», ont noté ces derniers, sonnant le glas de l’édition 2026. Un rendez-vous sur la sellette depuis plusieurs mois, après l’appel au boycott de l’événement par de nombreux éditeurs et auteurs, et le retrait la semaine dernière des financeurs publics.

Des financeurs publics pointés du doigt par l’agence 9e Art+. «Cette situation ne résulte en aucun cas d’un choix de la société 9e Art+ dont le FIBD constitue l’unique raison d’être, mais bien d’une décision unilatérale prise sans concertation par les financeurs publics», en raison de «leur refus de verser les subventions qu’ils savent pourtant indispensables à la tenue de l’édition 2026», souligne notamment le communiqué. Un coup de grâce qui, selon les organisateurs, empêche la tenue du festival d'Angoulême, qui devait avoir lieu du 29 janvier au 1er février 2026.

Pour mémoire, la société organisatrice, 9e Art+ est sous le coup de vives critiques depuis l'année dernière. Son manque de transparence et sa gestion trop commerciale de l’événement ont notamment provoqué la colère des artistes et du monde de la BD. Le 19 novembre dernier, le Syndicat national de l'édition (SNE), qui représente près d’une trentaine de maisons d’édition à l’instar des mastodonte Casterman, Glénat, Delcourt ou Bayard, avait ainsi estimé dans un communiqué que «l'édition 2026 ne pourra plus se tenir». C'est désormais acté.