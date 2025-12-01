James Cameron se dit «horrifié» par l’idée que l’intelligence artificielle puisse remplacer les acteurs

Le réalisateur James Cameron qualifie l’IA générative d’«horrifiante». Le cinéaste explique que sa démarche artistique se situe tout à l’opposé.

Ses films sont à la pointe de la technologie mais James Cameron n’est pas un partisan de l’IA générative. Dans une interview accordée à l'émission CBS Sunday Morning à l'occasion de la sortie prochaine d'«Avatar : de Feu et de Cendres», le cinéaste a reconnu que les techniques qu’il utilise depuis plusieurs années, telle que la «motion capture» qui consiste à enregistrer le jeu de l’acteur comme modèle pour les artistes numériques, pouvaient sembler similaire à l'intelligence artificielle mais qu’en réalité, c'est «tout le contraire».

«Pendant des années, on a eu l'impression qu'on faisait des choses étranges avec les ordinateurs et qu’on remplaçait les acteurs», a-t-il commencé par expliquer en parlant des techniques auxquelles il a recours. «Alors qu'en réalité, quand on y regarde de plus près et qu'on voit ce qu'on fait, c'est une célébration du moment privilégié entre l'acteur et le réalisateur», estime le cinéaste.

«À l'autre extrémité du spectre, on trouve l'IA générative, capable de créer un personnage, un acteur, une performance de toutes pièces à partir d'une simple instruction textuelle (…) c'est horrifiant… C'est précisément ce que nous ne faisons pas», a-t-il ajouté.