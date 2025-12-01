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James Cameron se dit «horrifié» par l’idée que l’intelligence artificielle puisse remplacer les acteurs

D'aucuns auraient pu penser qu'il en serait un adepte, James Cameron se montre hostile à l'IA générative. [Alberto E. Rodriguez / Getty Images via AFP]
Par CNEWS
Publié le

Le réalisateur James Cameron qualifie l’IA générative d’«horrifiante». Le cinéaste explique que sa démarche artistique se situe tout à l’opposé.

Ses films sont à la pointe de la technologie mais James Cameron n’est pas un partisan de l’IA générative. Dans une interview accordée à l'émission CBS Sunday Morning à l'occasion de la sortie prochaine d'«Avatar : de Feu et de Cendres», le cinéaste a reconnu que les techniques qu’il utilise depuis plusieurs années, telle que la «motion capture» qui consiste à enregistrer le jeu de l’acteur comme modèle pour les artistes numériques, pouvaient sembler similaire à l'intelligence artificielle mais qu’en réalité, c'est «tout le contraire».

«Pendant des années, on a eu l'impression qu'on faisait des choses étranges avec les ordinateurs et qu’on remplaçait les acteurs», a-t-il commencé par expliquer en parlant des techniques auxquelles il a recours. «Alors qu'en réalité, quand on y regarde de plus près et qu'on voit ce qu'on fait, c'est une célébration du moment privilégié entre l'acteur et le réalisateur», estime le cinéaste.

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«À l'autre extrémité du spectre, on trouve l'IA générative, capable de créer un personnage, un acteur, une performance de toutes pièces à partir d'une simple instruction textuelle (…) c'est horrifiant… C'est précisément ce que nous ne faisons pas», a-t-il ajouté.

CinémaJames Cameronintelligence artificielleculture

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