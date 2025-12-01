Jodie Foster : l'actrice estime que le film «Killers of the Flower Moon» se prêtait davantage au format série

Selon l’actrice américaine Jodie Foster, l'histoire racontée par Martin Scorsese dans «Killers of the Flower Moon» se prêtait davantage à une série qu’à un film.

Une prise de parole remarquée. Lors d’un débat organisé ce dimanche dans le cadre du Festival international du film de Marrakech, ayant pour thème l’avenir du cinéma, l’actrice et réalisatrice américaine Jodie Foster a confié que, depuis le tournage de la saison 4 de «True Detective», elle mesure plus que jamais les atouts des séries. Et selon elle, certains longs-métrages auraient même gagné à adopter cette forme, à commencer par «Killers of the Flower Moon», dans lequel le réalisateur Martin Scorsese réunit deux de ses acteurs fétiches : Leonardo DiCaprio et Robert De Niro.

D’une durée de 3H17, le film met en scène l’enquête menée par un agent fédéral sur les meurtres commis au début du XXe siècle sur plusieurs membres du peuple Osages aux États-Unis, dans l’État d’Oklahoma. Sans remettre en cause la qualité du long-métrage, adapté du roman éponyme de David Grann et inspiré d'une histoire vraie, la comédienne a affirmé que l’ampleur narrative du récit aurait en effet davantage trouvé sa place dans une série, idéalement diffusée en streaming plutôt que dans les salles obscures.

Jodie Foster suggests Martin Scorsese’s ‘Killers Of The Flower Moon’ should have been an 8-hour streaming series as she reflects on future of film @Marrakech_Festpic.twitter.com/DHcHFrMjVP — Deadline (@DEADLINE) November 30, 2025

«Une mini-série de huit heures n’a pas été réalisée, alors qu’elle aurait pu l’être», a déclaré celle qui a déjà collaboré avec Martin Scorsese dans «Taxi Driver» (1976). «J'ai hâte qu'il s'approprie encore davantage cette dimension, a-t-elle poursuivi, car il a énormément à apporter».

Dans une série, «on peut raconter des histoires qui s'étendent sur huit heures, ou même sur cinq saisons, en explorant chaque angle comme un film ne pourrait pas le faire. J'adore cette liberté», et grâce à elle, a souligné Jodie Foster, le cinéaste aurait pu creuser certains axes et laisser plus de places aux femmes, notamment en développant le personnage de Mollie Kyle, interprété par Lily Gladstone.

De son côté, Martin Scorsese a toujours défendu la nécessité de découvrir ses œuvres en salles. Après la sortie de son film, jugé un peu trop long, le réalisateur multi-récompensé avait incité le public à se déplacer au cinéma pour le découvrir avant qu’il ne soit disponible en streaming. «Les gens disent que c'est trois heures, mais allez, vous pouvez vous asseoir devant la télé et regarder quelque chose pendant cinq heures», avait-il déclaré dans une interview accordée au «Hindustan Times».