L'actrice et ex-mannequin Lise Bourdin est décédée à l'âge de 99 ans

L'actrice française Lise Bourdin, également célèbre pour sa carrière de mannequin, est décédée ce vendredi à l’âge de 99 ans, deux jours avant son centenaire.

Figure majeure de la mode et du grand écran dans les années 1950, l’actrice Lise Bourdin s'est éteinte à son domicile de Labastide-d’Armagnac, dans les Landes. Elle a rendu son dernier souffle à l’âge de 99 ans ce vendredi 28 novembre, soit deux jours avant de célébrer son centième anniversaire, a annoncé sur X le journaliste de l'AFP Jean-François Guyot.

#Décès de l’ex-mannequin et actrice Lise #BOURDIN, star de l’après-guerre, décédée aujourd’hui à 99 ans, à deux jours de son centenaire, chez elle à Labastide-d’Armagnac

(source famille) https://t.co/CPAHHXCui0https://t.co/Iz0tvuMMwspic.twitter.com/YzIGxpXjkL — Jean-François Guyot (@JFGuyot) November 28, 2025

Née le 30 novembre 1945 à Néris-les-Bains (Allier), Lise Bourdin s’était d’abord fait connaître en tant que mannequin. Elle avait fait la couverture de nombreux magazines de l'époque, devenant le modèle français le plus photographié de l’après-guerre, entre 1946 et 1950.

Elle avait notamment posé pour le légendaire magazine américain «Life». «Peu de Françaises ont eu deux pages dans Life. Il y a eu Bardot, Moreau et moi», avait-elle rappelé au cours d'une interview accordée à «La Montagne».

des films avec Audrey Hepburn, Sophia Loren...

Lise Bourdin avait ensuite entamé une carrière cinématographique. Au total, elle apparaît dans quatorze films, dont «Ariane» (1957), de Billy Wilder, où elle partage l'affiche avec Gary Cooper, Maurice Chevalier et Audrey Hepburn. La comédienne a également donné la réplique à Sophia Loren dans «La fille du fleuve» (1954).

Plus tard, elle est apparue dans «Souvenirs d'Italie» (1957) d'Antonio Pietrangeli, ainsi que dans le film franco-italien «Ces dames préfèrent le mambo» (1957), réalisé par Bernard Borderie et porté par Eddie Constantine.

Côté vie privée, Lise Bourdin n’a été mariée qu’une seule fois, à un industriel brésilien, avant de divorcer quelques mois plus tard. Elle n’avait jamais eu d’enfant.