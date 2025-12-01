Star Wars : quelle est cette star qui aurait dû incarner la Princesse Leia ?

Au moment de réaliser le premier volet de la saga cinématographique Star Wars, George Lucas a longtemps cherché les bons acteurs pour incarner les rôles principaux, notamment celui de la princesse Leia qui, à l’origine, avait été promis à Jodie Foster.

Le fruit du hasard. Impossible aujourd’hui d’imaginer d’autres acteurs que Mark Hamill, Harrison Ford ou Carrie Fisher dans les rôles principaux de la première trilogie Stars Wars (et ses différentes déclinaisons). Le réalisateur George Lucas avait toutefois une liste de comédiens très différente en tête au moment de lancer le casting de son premier film, sorti en salles en 1977.

Ainsi, il avait auditionné plusieurs jeunes talents de l’époque comme John Travolta, Jeff Bridges, Kurt Russell, Tommy Lee Jones ou encore Nick Nolte. Pour les rôles d’Han Solo et de la princesse Leia, c’est Christopher Walken et Jodie Foster, qui venait de briller dans «Taxi Driver», qui étaient pressentis. L’âge de la comédienne, qui n’avait que 13 ans au moment de recevoir la proposition, s’est toutefois révélé être un frein majeur à son embauche, puisqu’elle ne pouvait pas faire des journées complètes de tournage.

L'alchimie entre Harrison Ford et Carrie Fisher

En janvier 2024, Jodie Foster avait également précisé qu’elle était sous contrat avec Disney à l’époque, avec un film à honorer. «Ils ont fait un super boulot. Je ne sais pas à quel point j’aurais été douée dans le rôle. J’aurais probablement eu une coiffure différente. Plus en forme d’ananas», s’était-elle amusée.

C’est finalement Carrie Fisher, 19 ans, qui se verra confier le rôle de la princesse Leia. Pour le personnage d’Han Solo, Harrison Ford sera sélectionné après sa rencontre avec George Lucas alors qu’il avait repris son activité de menuisier, et qu’il fabriquait la porte d’entrée de la maison de Francis Ford Coppola.

Ami avec le réalisateur du «Parrain», George Lucas lui proposera de participer aux essais en donnant la réplique aux acteurs venus passer l’audition. Le directeur de casting, Fred Hole, y percevra l’alchimie grandissante entre Harrison Ford, 33 ans, et Carrie Fisher, et parviendra à imposer le duo à George Lucas. Détail amusant, les deux auront une liaison sur le tournage du film, malgré le fait que le comédien était marié, et avait deux enfants. Une relation à laquelle il mettra un terme une fois les caméras éteintes, laissant Carrie Fisher avec le cœur brisé.