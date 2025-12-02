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Le show rock So Floyd bientôt en tournée dans toute la France

Le concert est un véritable voyage dans le temps. [Fabrice Lobjois]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le son des Pink Floyd coule dans leurs veines. Les musiciens de So Floyd donnent rendez-vous aux fans de rock pour une nouvelle tournée à travers la France dès le mois de janvier 2026.

Avec une vingtaine de nouvelles dates, le «tribute band» So Floyd va continuer de clamer haut et fort son amour pour les Pink Floyd avec son spectacle-hommage grandiose, qui fait revivre l’atmosphère unique des concerts de la formation britannique de légende. 

Deux heures de show spectaculaire avec au programme les mythiques tubes du groupe de rock psychédélique et progressiste né dans les années 1960, dont «Another brick in the wall», «Money», «Time», «Wish you were here», «Shine on you Crazy Diamond» et bien d’autres encore…

Entourés d’une bande de musiciens chevronnés, So Floyd livre sur scène une performance d’une maîtrise et d'une fidélité impressionnantes. Un moment planant et résolument rock qui fait la part belle aux envolées de guitares.

«Nous avons voulu nous inspirer de toutes les périodes et de toutes les personnalités de Pink Floyd, qu’il s’agisse des spectacles à la mise en scène incroyable de Roger Waters ou la sobriété de David Gilmour à Pompéi, par exemple. Nous ne sommes pas dans la caricature de l’un des membres, mais dans l’interprétation des personnages, notamment Pink, personnage principal de ‘The Wall’», avait confié en 2024 la choriste Karine Arenas au magazine Rolling Stone, à propos du projet co-imaginé avec Fabrice Di Maggio et Laurent Begnis pendant la période de pandémie. 

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So Floyd sera en tournée en France du 10 janvier au 15 février 2026, et au Dôme du Palais des Sports de Paris le 12 février 2026. Toutes les dates sont à retrouver ici. Les réservations sont ouvertes.

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