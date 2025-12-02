«Les enfants vont bien» : on a vu le drame familial avec Camille Cottin, et voici ce qu'on en a pensé

Après «Toni, en famille», Nathan Ambrosioni retrouve Camille Cottin dans «Les enfants vont bien», en salles ce mercredi. Une chronique familiale poignante et émouvante qui nous a touchés en plein cœur.

Chaque année, en France, quelque 5.000 personnes décident volontairement de tout quitter, selon l'ARDP (Assistance et recherche de personnes disparues). C’est le cas de Suzanne, l’une des héroïnes du nouveau film de Nathan Ambrosioni, «Les enfants vont bien», attendu au cinéma ce mercredi 3 décembre, et récompensé du Valois de diamant au Festival du film francophone d’Angoulême en août dernier.

Sans avoir prévenu, ni être réellement invitée, la jeune femme, jouée par Juliette Armanet, débarque un soir d’été avec ses deux enfants chez sa sœur, Jeanne. Après des mois sans se parler, chacune peine à trouver les mots. Avant d’aller se coucher, elles se promettent de prendre le temps de discuter le lendemain, Suzanne confiant qu’elle se sent «fatiguée». Mais au petit matin, cette dernière s’est volatilisée, laissant derrière elle une simple valise, un mot... et surtout Margaux et Gaspard qui se demandent où est passée leur mère.

Jeanne, à qui l’actrice Camille Cottin prête ses traits, oscille entre colère et incompréhension. Cette célibataire qui n’a jamais eu la fibre maternelle au grand dam de son ancienne compagne, Nicole (Monia Chokri), hérite de deux enfants sans le vouloir et sans pouvoir anticiper les risques de cette nouvelle situation. Un comble pour celle qui travaille dans les assurances et passe son temps à gérer les crises et les sinistres. En plein chaos, elle tentera d’obtenir de l’aide auprès de l’administration, de la justice, de la police. En vain. Suzanne est majeure, et de ce fait, responsable de ses actes.

Une œuvre d'une grande maturité

Avec ce troisième long-métrage, le réalisateur des «Drapeaux de papier» (2019) et de «Toni, en famille» (2023) signe une œuvre d’une grande maturité - malgré ses 26 ans - sur le manque, l’absence et l’impossible deuil d’un vivant. Il s’intéresse aussi et surtout à ceux qui restent et qui tentent de se reconstruire en s’apprivoisant peu à peu. «J’avais envie de faire ce film pour réconcilier», précise Nathan Ambrosioni. Et c’est totalement réussi, sans jamais user de musiques larmoyantes, ni sombrer dans le pathos, mais en insistant sur les silences pour mettre en lumière les doutes et les angoisses qui habitent aussi bien les adultes que les enfants.

De Suzanne, on ne sait que peu de choses. Tout comme la lettre qu’elle laisse avant de quitter les lieux dont le spectateur ne connaît pas le contenu. Pourtant, la présence fantomatique de cette femme hante chacun des plans. Et c’est d’autant plus bouleversant. On accompagne les personnages, pas à pas, dans cette quête longue et fastidieuse qui les mènera (peut-être) vers un avenir meilleur. Et cela, sans une once de jugement. «C’est la faute de tout le monde, c’est la faute de personne», dira finalement Gaspard à sa tante, devenue pour lui une sorte de mère de substitution.

Camille Cottin, qui retrouve Nathan Ambrosioni pour la deuxième fois, nous émeut dans ce drame familial en campant cette quadra qui fait preuve d’un incroyable sang-froid à l'annonce de la nouvelle, avant que sa carapace ne se fissure par la force des choses. Nina Birman et Manoã Varvat, les deux jeunes acteurs qui interprètent Margaux et Gaspard, sont également bouleversants et laissent transparaître le traumatisme de ces enfants devenus orphelins en un claquement de doigt.