Concert de Noël 2025 : 40 voix sur scène pour un concert exceptionnel et gratuit à Neuilly-sur-Seine

Pour lancer son programme de concerts gratuits de Noël, la mairie de Neuilly-sur-Seine invite Hervé Niquet et son ensemble, Le Concert Spirituel, accompagné d'un choeur de 40 chanteurs, pour interpréter une oeuvre baroque aussi rare que sublime, la «Messe à quarante voix» de l'Italien Alessandro Striggio.

Depuis de nombreuses années, la mairie de Neuilly-sur-Seine (92) propose à tous les curieux et mélomanes de profiter gratuitement de son programme de concerts de Noël, qui font la part belle aux ensembles baroques et classiques les plus prestigieux, qui brillent régulièrement en France et à l'international. Une exigence en terme de qualité qui se perpétue d'années en années, à l'image du concert inaugural de cette saison 2025, dimanche 7 décembre, à 16h.

Après une tournée triomphale dans toute l'Europe, notamment au sein de la sublime basilique Saint-Jean-de-Latran à Rome, Le Concert Spirituel fait ainsi escale en l'église Saint Pierre de Neuilly-sur-Seine, pour un concert exceptionnel trouvant ses origines dans les prémices du baroque, au sortir du style musical de la renaissance, quand l'Italie des Médicis allait faire briller dans toute l'Europe la cour de Florence dès la fin du XVIe siècle.

Intitulé «Splendeurs des polyphonies italiennes», le programme imaginé par le chef Hervé Niquet, à l'image des redécouvertes dont il gratifie les mélomanes depuis plus de quarante ans, redonne vie à l'oeuvre alors inédite par son ampleur du compositeur Alessandro Striggio (1537-1592), engagé à la fin de l’année 1558 par le duc Cosme de Médicis.

la renaissance d'une partition oubliée

Ce virtuose de la viole de gambe et de la lyre allait composer sa fameuse «Messe à 40 voix», un trésor considéré encore récemment comme perdu par les musicologues, et destiné à orner les somptueuses cérémonies florentines. Une partition qui sommeillait jusque-là dans les archives de la Bibliothèque nationale de France, et pourtant jouée et appréciée dans les cours d'Europe. «Une telle chose pour un si grand nombre n’a jamais été entendue jusqu’à aujourd’hui», pouvait ainsi se réjouir à l'époque le compositeur, dont la renommée allait traverser tout le continent.

C'est donc un imposant choeur de 40 chanteurs qui prendra place dimanche prochain à Neuilly-sur-Seine, accompagné de l'orchestre du Concert Spirituel, pour faire entendre cette pépite, dont les différentes parties seront entrecoupées d'autres oeuvres d'art sacré composées par d'illustres musiciens contemporains de Striggio, comme Corteccia, Monteverdi et Benevolo, faisant renaître ce qu'on appellera ensuite le baroque monumental, témoignage puissant et saisissant de l'art italien.

Un somptueux programme pour lancer les festivités de Noël, qui se poursuivront ensuite les deux week-ends suivants, avec un concert prévu chaque samedi et dimanche dans divers lieux de la ville.

Splendeur des polyphonies italiennes, Le Concert Spirituel, dir. Hervé Niquet, dimanche 7 décembre, 16h, Église Saint-Pierre, Neuilly-sur-Seine (92).