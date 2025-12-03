«J'avais mal en permanence» : Laurence Fishburne a gardé des souvenirs douloureux du tournage de «Matrix»

Présent au Festival du film de Marrakech, Laurence Fishburne est revenu sur l’intense préparation à laquelle les comédiens ont été soumis pour réaliser leurs scènes d’action. Et la douleur permanente ressentie tout au long du processus.

Une vraie douleur. Laurence Fishburne s’est exprimé sur les rôles marquants de sa carrière lors d’une conversation organisée dans le cadre du Festival du film de Marrakech. Le comédien de 64 ans, qui a joué dans «Apocalypse Now», «King of New York», ou encore «Boyz N the Hood», a partagé ses souvenirs du tournage de «Matrix», et de l’exigence de la préparation physique que cela a demandé en amont.

«Nous étions un des premiers films occidentaux à tourner à la manière du cinéma hongkongais. Et le chorégraphe en arts martiaux Yuen Woo-ping redoutait qu’on ne puisse pas réussir à tourner les scènes d’action. Donc il nous a soumis à un entraînement hyper exigeant – comme si nous étions des athlètes professionnels. Et au milieu de la préparation, j’ai compris pourquoi les sportifs étaient payés aussi cher. Parce qu’ils sont constamment dans un état de douleur. Pas de temps en temps – comme quand vous allez à la salle et vous avez des courbatures le lendemain. La douleur est quotidienne», a-t-il souligné, selon le site américan Variety.

Les efforts consentis se sont toutefois révélés payants, non seulement pour le tournage des scènes d’action dans «Matrix», mais encore aujourd’hui, Laurence Fishburne affirmant avoir gardé une mémoire musculaire de cette période plus de 25 ans plus tard. «Je le ressens encore dans mon corps. Nous avions deux entraîneurs chacun, et ils ont été impitoyables avec nous», ajoute-t-il.