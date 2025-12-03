Jay Kelly : on a vu le dernier film de George Clooney, et voici ce qu'on en a pensé

George Clooney tient le premier rôle dans «Jay Kelly», le nouveau film de Noah Baumbach à découvrir sur Netflix à partir du 5 décembre. Il y incarne une star hollywoodienne en pleine crise existentielle, qui s’embarque sur un coup de tête dans un voyage impromptu en Europe.

Le courage d’être soi-même. Attendu à partir du 5 décembre sur Netflix, «Jay Kelly» voit George Clooney tenir le premier rôle dans ce film qui marque le retour de Noah Baumbach derrière la caméra après «White Noise» et «Mariage Story», sortis respectivement en 2022 et 2019, directement sur la plate-forme de streaming en France.

Le comédien de 64 ans y incarne Jay Kelly, une star hollywoodienne appréciée aussi bien par les gens du métier que par ses millions de fans à travers le monde. Rien ne semble pouvoir troubler le succès de celui qui continue d’enchaîner les rôles au cinéma en raison de son immense popularité. Et pourtant. Sa rencontre impromptue avec un ancien ami de son école d’art dramatique va réveiller en lui des blessures et des traumatismes trop longtemps enfouis.

Heureusement pour Jay Kelly, Ron, son assistant personnel, est toujours là pour veiller sur lui. Quand l’acteur décide de s’embarquer dans un voyage en Europe pour y retrouver sa dernière fille qui, à 18 ans, s’apprête à quitter le domicile familial pour rejoindre les bancs de l’université, c’est tout l’entourage de l’acteur qui se retrouve à gérer l’organisation de ce «road trip» entre Paris et la Toscane. En chemin, Jay Kelly est hanté par ses souvenirs, ainsi que sa relation compliquée avec ses enfants et son propre père.

Portrait introspectif un brin maladroit

Émouvant, drôle, parfois étonnant, «Jay Kelly» est un film sur l’univers du cinéma vu à travers les yeux d’une star qui, alors qu’il approche la fin de sa carrière, s’interroge sur ses choix de vie, les conséquences de ceux-ci sur son entourage, mais aussi les blessures intimes auxquelles elle n’a jamais osé faire face. Et qui viennent contrarier un bonheur en apparence sans nuages.

Une remise en question particulièrement difficile quand on est un acteur au succès international, aux moyens financiers illimités, et dont l’égo est sans cesse flatté par son entourage. Notamment par son assistant personnel, Ron – brillamment incarné par Adam Sandler – qui se révèle être, potentiellement, son seul véritable ami (mais peut-on être ami avec quelqu’un qui prend une commission de 15% sur ses revenus ?).

Noah Baumbach filme les coulisses du cinéma à merveille, notamment avec un plan séquence irréprochable en ouverture d’un plateau de tournage avec tous les métiers s’activant comme les abeilles d’une ruche œuvrant au bien-être de la reine, qui est ici l’acteur star. Techniciens, attachés de presse, agents, etc. la caméra nous propulse dans un monde fascinant, avec toutes les problématiques que cela implique.

Tout se déroule à merveille tant que l’on reste dans ce cadre naturel. C’est quand la caméra suit le sujet principal au contact du réel que «Jay Kelly» perd de son vernis. Les échanges du personnage avec ses fans lors d’un voyage en train entre la France et la Toscane paraissent empruntés, voir maladroits, et donnent une image caricaturale et très hollywoodienne des «petites gens», qui sont ma foi «bien sympathiques» aux yeux de la star quand elle daigne enfin se confronter à eux (Voyager en train ? En seconde classe ? Quelle horreur !!! Mais aussi, quel exotisme !).

Le film aurait pu s’épargner certaines de ces scènes artificielles pleines de bons sentiments qui n’ont que peu d’intérêt à l’échelle du scénario. In fine, «Jay Kelly» est un récit introspectif dans lequel George Clooney semblerait presque interroger sa propre célébrité, tout en insistant sur le fait que l’argent et le succès ne suffisent pas au bonheur et à la réalisation de soi. Et que les traumatismes du passé ne nous quittent jamais vraiment, à moins d’accepter de s’y confronter une bonne fois pour toutes. Avec également Laura Dern et Billy Crudup au casting.