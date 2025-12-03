Louvre : la Galerie des cinq continents ouvre ses portes ce mercredi

Le musée du Louvre et le musée du quai Branly - Jacques Chirac inaugurent ensemble ce mercredi la Galerie des cinq continents, un espace d'exposition réaménagé au Louvre et dédié à la rencontre des arts et des civilisations du monde.

Dans la tourmente depuis le vol de joyaux de la Couronne estimés à 88 millions d'euros le 19 octobre dernier, le musée du Louvre inaugure ce mercredi un espace d'exposition réaménagé dédié à la rencontre des arts et des civilisations du monde.

Fruit d’une collaboration avec le musée du quai Branly - Jacques Chirac, la Galerie des cinq continents - autrefois nommée Pavillon des sessions - abrite sur un vaste espace entièrement rénové de 1.000 m2 130 œuvres au travers desquelles elle «propose un dialogue inédit entre des œuvres d'Afrique, des Amériques, d'Asie, d'Europe et d'Océanie, annonce un communiqué. Vingt-cinq ans après l'inauguration du Pavillon des Sessions (2000-2024), qui fut un manifeste pour l'égalité des cultures, elle signe aujourd'hui une approche décloisonnée de l'histoire mondiale de l'art à travers une rencontre entre les époques, les continents et les objets.», est-il expliqué.

Projet global de rénovation

Le Louvre, qui a récemment dû fermer une galerie en raison de la vétusté de l'édifice, s'est également félicité de la réouverture mercredi de l'espace dédié aux peintres italiens et espagnols des XVIIe et XVIIIe, qui se situe dans la même aile que la Galerie des cinq continents et dont les salles ont été entièrement repeintes. «C'est un projet global de rénovation et ça fait partie de ces projets qui portent l'envie de redonner le goût du Louvre à tous ses visiteurs», a déclaré Laurence des Cars selon les propos rapportés par l’AFP. «Ça fait partie des projets que j'ai portés depuis quatre ans dans une volonté de rénovation complète du musée, y compris sur le plan de la sécurité». Et la présidente du Louvre d’ajouter dans une allusion au casse du 19 octobre : «Vous pourrez compter les caméras, vous pourrez compter les capteurs dans les vitrines».

Ce mardi, un quatrième membre présumé du commando du casse du Louvre a été placé en détention provisoire. Ni les bijoux, estimés à 88 millions d'euros, ni le ou les commanditaires, n'ont pour l'heure été retrouvés.