Eurovision 2026 : l’Espagne, les Pays-Bas, l’Irlande et la Slovénie annoncent leur boycott après l’autorisation donnée à Israël de concourir

Un vote organisé ce jeudi par les membres de l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER) a donné la possibilité à Israël de concourir à l’édition 2026 de l'Eurovision de la Chanson à Vienne (Autriche). En réaction, l’Espagne, les Pays-Bas, l’Irlande et la Slovénie ont annoncé leur boycott de l’événement.

Une décision forte qui a entrainé le boycott de plusieurs nations européennes. Israël pourra s'il le souhaite participer à l'édition 2026 de l'Eurovision de la Chanson à Vienne (Autriche), a annoncé jeudi l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER) à l'issue d'une réunion à Genève, déclenchant instantanément les annonces de boycott des diffuseurs de l'Espagne, des Pays-Bas, de l'Irlande et de la Slovénie.

La décision a été prise au premier jour de l'assemblée générale de l'UER à Genève, lors d'un vote à bulletin secret. «Les membres de l'UER (...) ont soutenu une série de modifications ciblées du règlement» du célèbre télé-crochet, visant «à renforcer la confiance, la transparence et la neutralité de l'événement», rendant «éligibles» tous les membres souhaitant participer au concours et acceptant «de se conformer aux nouvelles règles», a indiqué l'organisation dans un communiqué.

«Une large majorité des membres sont convenus qu'il n'était pas nécessaire de procéder à un nouveau vote sur la participation» d'Israël et que l'édition 2026 «devait se dérouler comme prévu», a précisé le compte-rendu.

Israel deserves to be represented on every stage around the world, a cause to which I am fully and actively committed. I am pleased that Israel will once again participate in the Eurovision Song Contest, and I hope that the competition will remain one that champions culture,… — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) December 4, 2025

Le président israélien, Isaac Herzog, a salué cette annonce, estimant que son pays «méritait d'être représenté sur toutes les scènes du monde».

Plusieurs pays européens songent au boycott

Dans la foulée, les diffuseurs de l'Espagne, des Pays-Bas, de l'Irlande et de la Slovénie ont annoncé qu'ils ne participeraient pas à l'Eurovision en 2026.

RTVE ha anunciado la retirada de España del Festival de Eurovisión tras las votaciones celebradas en la 95ª Asamblea General de la UER hoy en Ginebra.https://t.co/xK71vS6Edmpic.twitter.com/JfZbHdvbx9 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 4, 2025

«La RTVE a annoncé le retrait de l'Espagne du concours Eurovision suite aux votes tenus ce jour lors de la 95e Assemblée générale de l'UER à Genève, qui se sont conclus par le maintien d'Israël», a indiqué dans un communiqué la chaîne publique de ce pays placé en tête de l'opposition à la participation d'Israël au célèbre radio-crochet.

Le diffuseur néerlandais Avrotros a lui estimé que sa «participation n'était pas compatible avec ses valeurs publiques fondamentales».

A Dublin, le groupe audiovisuel public irlandais RTE a expliqué avoir pris cette décision «compte tenu des pertes humaines effroyables à Gaza et de la crise humanitaire qui continue de mettre en danger la vie de tant de civils».

La directrice de la télévision publique slovène RTVSLO, Natasa Gorscak, a confirmé que la Slovénie ne participerait «absolument pas» au concours 2026.

D'autres boycotts pourraient être annoncés dans les prochaines heures, comme celui du diffuseur islandais RUV, qui a annoncé une décision «mercredi prochain». La Belgique, également, avait indiqué songer à un boycott.