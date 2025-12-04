Michael Jackson : un projet de musée réunissant les œuvres d’art réalisées par l’artiste annoncé à Monaco par son frère Jermaine

Un musée consacré aux œuvres d’art réalisées par Michael Jackson est en projet à Monaco, a annoncé son petit frère Jermaine Jackson. Il pourrait regrouper 200 œuvres de la star.

Une adresse qui va attirer les fans. Un musée Michael Jackson est en projet à Monaco, a annoncé le frère cadet de Michael Jackson, Jermaine Jackson, depuis la principauté, mercredi 3 décembre. L’établissement, qui n’a pour l’heure pas encore de lieu et de date d’ouverture, réunira les œuvres réalisées par le chanteur. Un pan méconnu du travail de l’artiste, auteur notamment de 120 peintures.

Plus qu'un simple musée

Le musée devrait ainsi exposer 200 œuvres attribuées à l’interprète de «Thriller». Parmi elles : très probablement un portrait de Marilyn Monroe, réalisé à quatre mains par Andy Warhol et le chanteur décédé le 25 juin 2009. Une toile estimée à 145 millions d’euros, a confié au micro de CNEWS Luiz Costa Macambira, fondateur de The Monegasque, qui s’est associé à Jermaine Jackson, 70 ans, pour faire avancer ce projet.

«Vous verrez beaucoup de chose que la famille a collecté durant des années», a de son côté expliqué Jermaine Jackson, ex-membre des Jackson Five, qui veut faire de ce lieu un musée vivant. «Ce ne sera pas qu’un musée mais un show», a ainsi prévenu le petit frère de la star.

En attendant l’ouverture de cet établissement, Michael Jackson sera prochainement au centre d’un biopic. Baptisé «Michael», le long métrage réalisé par Antoine Fuqua est attendu en salle le 22 avril prochain, avec Jaafar Jackson, son neveu et fils de Jermaine Jackson, dans le rôle de l'artiste.