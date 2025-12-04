Pneumonie, hospitalisation, chute : Eddy Mitchell donne des nouvelles de sa santé

Eddy Mitchell a fait le point sur son état de santé, confiant «aller mieux», après avoir passé une année compliquée, marquée par plusieurs problèmes médicaux.

Des nouvelles rassurantes. Après avoir fait face à plusieurs problèmes de santé cette année, l’ayant contraint à annuler des concerts en juin et juillet, le crooner de 83 ans a donné des nouvelles de sa santé. «Ca va mieux», a confié la star dans un entretien accordé à RTL mercredi 3 décembre, alors qu’il évoquait les difficultés auxquelles il a dû faire face en 2025. Et il n’a pas été ménagé, comme l’a expliqué l’interprète de «Pas de Boogie Woogie».

«J’ai passé une année difficile», a noté l’artiste, expliquant avoir souffert d’une «pneumonie» mais aussi d’«erreurs de diagnostic, de toubib, pas mal de choses… Et pour couronner le tout, j’ai perdu l'équilibre et je me suis cassé le bras. Pas mal quoi !», a-t-il souligné, avant d’assurer : «C’est derrière».

la star a également été opérée et hospitalisée

Des problèmes sur lesquels il est également revenu, plus précisément dans les colonnes du Parisien. Assurant se remettre «de (ses) petits malheurs», il a détaillé : «J’ai fait deux pneumonies, il y a un an et une rechute en mars. Comme la deuxième ne guérissait pas, j’ai consulté. Je me suis aperçu qu’il y avait eu une erreur de diagnostic d’un toubib». Et de préciser également avoir été «opéré du nez en juin à Toulon», et «hospitalisé en juillet à Marseille». «Ça allait mieux, mais en rentrant à Paris, je me suis cassé la gu**le», poursuit-il, révélant être toujours en rééducation à coup de «deux séances de kiné par jour pour (son) bras».

Des moments difficiles, qu’il espère bien laisser derrière lui. «J’ai hâte que 2025 s’arrête», a notamment expliqué l’artiste, visiblement pressé d’attaquer la nouvelle année. Pour mémoire, en mars dernier, Eddy Mitchell avait annoncé l’annulation de sa tournée estival «en raison de problèmes de santé nécessitant un traitement et un repos prolongé pendant plusieurs mois».